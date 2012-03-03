به گزارش خبرنگار مهر، تنها یک هفته به از سر گیری دیدارهای یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور باقی مانده است و برای همین منظور تیم های لیگ برتری آخرین تلاش های خود را برای بهبود وضعیت خود انجام می دهند که یکی از آنها سفرها و اردوهای تدارکاتی در نقاط مختلف است.



صبا تنها تیمی که به کیش و سفرهای خارجی نرفت



در حالی که تیم هایی نظیر فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و تراکتور سازی تبریز ترجیح دادند برای برپایی اردو راهی خارج از کشور شوند و تیم های بسیاری نیز برای این منظور راهی جزیره کیش شدند، صبای قم سر از مشهد مقدس در آورد.



با توجه به فرصت باقی مانده تا بازی بعدی تیم فوتبال صبای قم در هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌‌های کشور که روز بیستم اسفندماه در مقابل تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان است، کادر فنی صبای قم در نظر دارد برای حفظ آمادگی این تیم در مشهد مقدس اردوی آماده‌سازی برگزار کنند.



بر همین اساس مدیران و کادر فنی تیم فوتبال صبای قم، برنامه‌ریزی برپایی اردوی آماده‌سازی این تیم در مشهد مقدس را انجام دادند و این اردو از روز جمعه هفته جاری یعنی 12 اسفندماه به مدت سه روز با حضور تمام بازیکنان صبای قم تشکیل شد.



هشت هفته انتظار تا کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا



تیم صبای قم بعد از دیدار با تیم فوتبال پرسپولیس تهران با انگیزه بالا تلاش و تمرینات خود را آغاز کرده است تا در هشت مسابقه‌ای که در پیش دارد، بتواند همچنان به عنوان یک تیم مدعی در یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشد.



این در حالی است که صبای قم در لیگ یازدهم تیم بسیار خوب و آماده‌ای دارد که با جلوتر رفتن زمان به مرز هماهنگی کافی نیز دست یافته و قطعا در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌‌های کشور می‌تواند یکی از تیم‌های مدعی کسب سهمیه آسیا باشد.



برنامه‌ بازی تیم فوتبال صبای قم در هفته دهم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مشخص شده است و بر اساس آن صبای قم در هفته بیست و هفتم این دوره از لیگ برتر فوتبال در خارج از خانه میهمان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان است.



صبا در تعقیب سپاهان، استقلال و تراکتور سازی



صبای قم تا این هفته از یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در مقابل حریفان خود هم در قم و هم در خانه رقبا نتایج بسیار خوبی کسب کرده است و این نشان از توانمندی تیم صبا با عبدالله ویسی جوان و بازیکنان آینده‌دار این تیم در لیگ امسال دارد.



با توجه به وضعیت خوبی که صبای قم در بالای جدول رده‌بندی دارد، مهم‌‌ترین هدف عبدالله ویسی حفظ آمادگی تیم خود برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور است تا در پایان یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال شاهد موفقیت صبای قم در کسب یکی از رتبه‌های بالای جدول باشد.



تیم فوتبال صبای قم در حال حاضر با کسب 42 امتیاز بعد از تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در مکان چهارم جدول رده‌بندی یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور قرار دارد.

