به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه که در دیدار هفته بیست و پنجم تیم فوتبال راه‌آهن برابر داماش گیلان از ناحیه زانو دچار مصدومیت شده بود، در 20 روز اخیر در تهران و ساری تمرینات فیزیوتراپی را پیگیری می‌کرد.

این بازیکن جوان که به همراه تیم راه‌آهن به اردوی امارات نرفت، قرار است روز سه‌شنبه بار دیگر آزمایش MRI بگیرد. وی روز چهارشنبه با در دست داشتن جواب این آزمایش در مطلب دکتر کیهانی حاضر شده تا وضعیت نهایی مصدومیتش مشخص شود.

امید عالیشاه تا پایان هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ برتر با 9 گل زده، برترین گلزن تیم راه‌آهن شهرری بود اما پس از آن مصدومیت به گفته دکتر تیم راه‌آهن حداقل یک ماه از میادین فوتبال دور خواهد بود.