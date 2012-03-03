اسامی 30 کاندیدای اول تهران در 710 صندوق رای

اسامی 30 نامزد شهر تهران که تاکنون در صدر آرای شمارش شده غیر رسمی قرار دارند، مشخص شد.
به گزارش خبرنگار مهر از مجموع 710 صندوق شمارش شده در شهر تهران 30 نامزد به ترتیب آرا تاکنون در صدر قرار دارند.
اسامی ۳۰ نامزدی که تاکنون در صدر تهران قرار دارند به شرح است:
1- غلامعلی حدادعادل
2- حجتالاسلام سیدمحمدحسن ابوترابیفرد
3 حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی
4- سیدمسعود میرکاظمی
5 - سیدعلیرضا مرندی
6- علی مطهری
7- حجتالاسلام سیدمحمود نبویان
8- احمد توکلی
9- محمد کوثری
10- بیژن نوباوه
11- حسین مظفر
12- حجتالاسلام روحالله حسینیان
13- علیرضا زاکانی
14- حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم
15- علیرضا محجوب
16- محمدرضا باهنر
17- علیاصغر زارعی
18- مهرداد بذرپاش
19- زهره طبیبزاده نوری
20- محمد سلیمانی
21- سیدمهدی هاشمی
22- الیاس نادران
23- حسین فدایی آشتیانی
24- مجتبی رحماندوست
25- مهدی کوچکزاده
26- فاطمه رهبر
27- لاله افتخاری
28- پرویز سروری
29- سهیلا جلودارزاده
30- حجتالاسلام حمید رسایی
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