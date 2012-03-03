شمارش 85 درصد آرا/ نتایج مشهد بعدازظهر اعلام می شود

این منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بعد از شمارش 15 درصد باقی مانده که شامل 900 صندوق رای می شود، نتایج نهایی بعد از ظهر امروز به اطلاع مردم می رسد.

هم اکنون شمارش آرا 590 صندوق در حوزه انتخابیه مشهد اعلام شده و راهیابی دو نفر از نمایندگان این شهر به دور دوم مجلس قطعی شده است.

گفتنی است، در حال حاضر نتایج آرا در شهرستان های کاشمر، نیشابور و فیروزه، گناباد و بجستان، تربت حیدریه، فریمان و احمد آباد، خواف و رشتخوار، قوچان و فاروج و سبزوار اعلام و نمایندگان نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی توسط مردم در این شهرستان ها انتخاب شده اند.