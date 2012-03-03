مهدی دواتگری نماینده مراغه در مجلس شد

به گزارش خبرنگار مهر، وی 92 هزار رای را از مجموع آرا ماخوذه در این حوزه انتخابیه به خود اختصاص داد و رقیب اصلی وی یوسف نجفی با 42 هزار رای از گردونه این رقابت حذف شد.

مهدی دواتگری کاندیدای لیست جبهه متحد اصولگرایی در شهرستان مراغه و عجب شیر است.