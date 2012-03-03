نتیجه شمارش آرا در حوزه انتخابیه شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام فرمانداری شهرستان شهریار و حوزه اصلی انتخابیه شهرستانهای قدس و ملارد، در مجموع در روز 12 اسفندماه 376 هزار و 552 نفر در این حوزه انتخابیه رای دادند.

با شمارش آرای مردم، در مجموع حسین گروسی با 105 هزار و 196 رای، به مدت چهار سال نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد شد.

رتبه دوم بیشترین آرا در شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد از آن احمد ربیع زاده با 64 هزار و 89 رای شد.

حسین حق وردی با ۵۴۸۵۱ رأی، غلامرضا یاوندعباسی با ۲۲۵۸۹ رأی، علی علی بابائی با ۲۰۵۱۶ رأی، علی ذبیحی با ۱۷۴۹۹ رأی، مریم زند با ۱۳۰۹۲ رأی، اکرم قنبری با ۷۷۴۶ رأی، سهیلا عباسیان با ۷۲۷۷ رأی، کمال حسنی با ۶۱۸۹ رأی، حسن اختری با ۵۶۵۷ رأی، محمد قادری تفرشی با ۵۵۰۴ رأی، امیر رحمان طلب بخشایشی با ۴۱۵۲ رأی، مرتضی معدنی پور کرمانشاهی با ۳۶۹۰ رأی،‌ محمد اردهه با ۳۵۰۵ رأی، جواد فتحی با ۲۳۰۵ رأی، مهدی مظلوم با ۲۲۹۸ رأی،‌ غلامرضا کرمی پور با ۱۶۵۱ رأی و ایرج سلیمی سبحان با ۵۷۱ رأی به ترتیب سایر کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان شهریار بودند.

بیانیه حسین گروسی در قدردانی از حضور حماسی مردم در انتخابات مجلس نهم



حسین گروسی با موفقیت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از شهروندان فهیم و شهید پرور شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد تقدیر و تشکر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

" ملت بزرگ، آگاه و زمان شناس ایران اسلامی بار دیگر به فضل الهی و تحت عنایات عالیه حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، حماسه ای عظیم و بی نظیر آفریدند و چشم دشمنان و فتنه گران را کور و قلب رهبر معظم انقلاب و دوستان را شاد و خشنود کردند.

شرکت بی سابقه مردم شریف ایران درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک باردیگرنظام مردمسالاری رابه عنوان یک مدل جدید موفق حکومتی به جهان عرضه کرد. درود خدا بر شما ملت شگفتی ساز که در دفاع از دستاوردهای سالها ایستادگی و استقامت برای حفظ آرمان های والای شهدا و دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی جانانه به میدان آمدید و ثابت کردید عصر، عصر بدر و خیبر و عصر فتح سنگرهای استکبار جهانی به دست مستضعفین و آزادگان جهان است.

۱۲اسفند ۱۳۹۰ به عنوان یک روز به یاد ماندنی و جاودان در صفحه تاریخ تابناک ایران عزیزاسلامی ثبت و ضبط خواهد شد، روزی که شاهد حضور گسترده و بی نظیر ملت مومن و شجاع کشور به ویژه مردم بیدار و سرافراز شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.

بدینوسیله با قدردانی از حضور حماسی، ارزشمند و انقلابی مردم شریف و ولایتمدار شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دست یکا یک شما مردم را می بوسم و از مجریان، ناظران و بازرسان انتخابات که با تلاش فراوان، بار این مسئولیت قانونی را بر دوش کشیدند و با صداقت و امانت، آرای مردم را صیانت و پاسداری کردند، و از متصدیان نظم و امنیت که آسایش روحی و روانی مردم را تامین کردند، و از رسانه ها و خبرنگاران و همه کسانی که به هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات کمک کردند، سپاسگزاری می کنم."