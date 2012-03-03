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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

اختصاصی مهر/

تعطیلی مدارس زاهدان/ طوفان شدید حرکت قطار زاهدان - تهران را لغو کرد

تعطیلی مدارس زاهدان/ طوفان شدید حرکت قطار زاهدان - تهران را لغو کرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: بر اثر طوفان شدید شن حرکت قطار مسافربری زاهدان - تهران لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه بر اثر طوفان شدید شن و ماسه، قطار مسافربری زاهدان ـ تهران کنسل شد.

مسافرانی که سفرشان کنسل  شد، بهای بلیط خود را دریافت کردند و یا در لیست مسافران فردا قرار گرفتند که در صورت مساعد بودن هوا عازم تهران شوند.

حرکت خودروهای عبوری در مسیر زاهدان نیز در برخی نقاط به کندی صورت می گیرد و یا متوقف شده است.

به علت غلظت گرد و خاک توصیه می شود، افراد سالمند و کودکان تا حد امکان از تردد داخل خیابان های شهر خودداری کنند.

همچنین بر اثر شدت طوفان شن و ماسه صبح امروز مدارس زاهدان در هر سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان تعطیل اعلام شد.

کد مطلب 1550379

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