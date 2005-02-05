مجلس طرح كوپني شدن بنزين را تصويب نخواهد كرد

رييس كميته نفت وانرژي مجلس شوراي اسلامي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : كوپن هيچ گاه در كشور ما سابقه درخشاني نداشته است چرا كه وقتي بنزين در ايران سهميه بندي و كوپني شد به دنبال خود بسياري از مسائل سوء را به همراه داشت كه ديدگاه همه كارشناسان و مردم را نسبت به اين موضوع منفي كرد .

محمد سعيد انصاري اضافه كرد : با توجه به اينكه مجلس 3/1 ميليارد دلار بودجه براي بهسازي و افزايش ظرفيت پالايشگاههاي اصفهان و اراك براي سال آينده تصويب كرده است پيش بيني مي شود توليد بنزين كشور افزايش يابد .

وي اضافه كرد : بهسازي و افزايش ظرفيت پالايشگاههاي آبادان ، بندرعباس ، شيراز، كرمانشاه و تهران نيز از ديگر پالايشگاههايي است كه بعد از اين دو پالايشگاه ، بهسازي مي شوند .

وي اظهارداشت : اگر طرح كوپني شدن بنزين به مجلس ارايه شود با اقبال نمايندگان مجلس روبرو نمي شود چرا كه بخش اعظمي از نمايندگان با اين طرح موافق نيستند .

وي افزود : اگر درگذشته در كشور بنزين كوپني شد به دليل بحران هايي همچون جنگ بود اما درحال حاضر وزارت نفت اگر چه معتقد است كه ساخت پالايشگاه جديد مقرون به صرفه نيست اما مي تواند پالايشگاههاي موجود كشور را بهسازي كند .

وي با اشاره به كارت هوشمند گفت : اگر شرايط مناسب باشد مي توان از كارت هوشمند استفاده كرد اما از آنجا كه كوپني شدن برروي زندگي مردم فشار مي آورد نمي توان از اين راه براي حل مشكل كمبود بنزين استفاده كرد .

