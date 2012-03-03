ایران آماده حضور در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیم سران جامعه اطلاعاتی در سال 2005، ‌کشورهای عضو این گروه باید گزارش فعالیتهای خود را در 11 حوزه عمل تعریف شده در اجلاس 2015 ارائه کنند.

براین اساس و با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی ایران در حوزه فناوری اطلاعات در بخش های مختلف گفته می شود که تاکنون اقدامات گسترده از سوی دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی صورت گرفته که بیشتر آنها در راستای خطوط عمل مشخص شده از سوی اجلاس سران جامعه اطلاعاتی است.

به همین منظور و برای جمع آوری اقدامات صورت گرفته و ساماندهی فعالیتهای مرتبط برای ارائه در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در سال 2015 و هماهنگی میان سازمانها و نهادهای مربوط در این حوزه،‌ همایش آماده سازی ملی برای این اجلاس فردا یکشنبه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود.

فراهم آوردن زمینه لازم برای حضور موثر در صحنه تصمیم سازی های بین المللی و حضور موثر در تدوین سند مورد بررسی در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در سال 2015 از جمله اهداف برگزاری این همایش محسوب می شود.

در این همایش ‌گزارشهای دستگاهها و سازمانهای اجرایی برای تبیین فعالیتهای انجام شده در حوزه جامعه اطلاعاتی طی سالیان گذشته ارائه خواهد شد.

در این همایش سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی این بخش تلاش دارد تا علاوه بر حضور زیرمجموعه های وزارت ارتباطات، دستگاههای دولتی و بخش خصوصی،‌ همکاری دانشگاهها و متخصصان را نیز جلب کند.