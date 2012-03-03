1000 نفر در پایگاههای جاده ای اسکان اضطراری شدند/ وقوع 400 سانحه خسارتی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ره انجام افزود: 300 نفر در نیمه شب گذشته در پایگاه های امداد جاده ای همدان اسکان اضطراری شده بودند که با شدت یافتن بارش برف، لغزنده بودن جاده ها و مسدود شدن محور شمار مسافران در راه مانده افزایش یافت.

وی اضافه کرد: برخی از مسافران در راه مانده و گرفتار شده در برف و بوران با کمک امدادگران و با استفاده از آمبولانس به پایگاه های امداد جاده ای منتقل شدند.

ره انجام اضافه کرد: بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده 400 مسافر در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهر بهار، 250 مسافر در پایگاه امداد جاده ای گردنه اسدآباد، 100 نفر در داخل شهر اسدآباد و 150 مسافر در پایگاه آوج اسکان اضطراری شدند.

در 48 ساعت گذشته 400 سانحه خسارتی در همدان رخ داد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان نیز گفت: 400 سانحه خسارتی در 48 ساعت گذشته در محورهای درون شهری استان همدان رخ داده است.

حسین طلایی با بیان اینکه در این مدت زمان سانحه فوتی درهمدان رخ نداده اسا، اضافه کرد: 150 سانحه خسارتی روز گذشته در شهر همدان و 70 سانحه در محورهای درون شهری دیگر شهرستان ها به وقوع پیوسته است.

وی بیشترین علل بروز سوانح در زمان بارش برف را رعایت نکردن فاصله طولی دانست و عنوان کرد: با توجه به شرایط جوی همدان و بارش برف های سنگین و طولانی مدت همراه داشتن زنجیر چرخ، مجهز بودن خودرو به سیستم گرمایشی و سالم بودن برف پاکن ها ضروری است.

تردد در گردنه اسدآباد به کندی انجام می شود

رئیس پلیس راه همدان نیز گفت: با توجه به افزایش شدت بارش برف در گردنه اسدآباد تردد در این محور برف گیر به کندی در حال انجام است.

محمد خیری افزود: شدت بارش برف در محور برفگیر اسدآباد با گذشت زمان افزایش یافته و ریزش برف از سمت گردنه اسدآباد بیشتر از سایر محورها است.

وی عنوان کرد: ماموران پلیس راه با جدیت تمام از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری می کنند.