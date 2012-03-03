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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

قالیباف خبر داد:

نوسازی ناوگان مینی بوسرانی پایتخت تا آغاز سال تحصیلی آینده

نوسازی ناوگان مینی بوسرانی پایتخت تا آغاز سال تحصیلی آینده

شهردار تهران با اشاره به نوسازی ناوگان مینی بوسهای پایتخت گفت: امیدواریم یک هزار و 250 مینی بوس فرسوده تا آغاز سال تحصیلی آینده نوسازی شود تا مینی بوسهای سرویس مدارس از ایمنی بالاتری برخوردار شوند .

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های شرکت واحد اتوبوسرانی با بیان اینکه طرح تفصیلی دوشنبه هفته گذشته در کمیسیون ماده 5 نهایی شد گفت: طرح تفصیلی از اول فروردین سال آینده در شهر تهران اجرا می شود و مبنای همه اقدامات شهر سازی است.

وی با بیان اینکه اولیل اردیبهشت از طرح تفصیلی شهر تهران رونمایی می شود افزود: طرح تفصیلی در دسترس همه شهروندان قرار می گیرد و همه می توانند با وارد کردن پلاک ملک خود تشخیص دهند در چه کاربردی قرار دارند.

قالیباف از اشاره به اینکه با تصویب طرح تفصیلی بزرگترین رانتها را شکستیم گفت: چرا که در تهران آنهایی منفعت اضافی می برند که اطلاعات زیادی نسبت به آینده املاک داشتند .

شهردارتهران در پاسخ به این پرسش که برخی از اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارند اطلاعات طرح تفصیلی قدیمی است و کاربری خود را از دست داده است گفت: من این حرف را قبول ندارم، حدود دو و نیم سال زمان برد که طرح تفصیلی آماده شود و این که در سال 90 این طرح اجرایی نشد به این دلیل بود که تغییرات اعمال شود و طرحی 1/1/91 اجرایی می شود طرحی کاملا به روز شده است .

وی در خصوص 75 دستگاه اتوبوس دو کابین و خروج مینی بوسهای فرسوده افزود: اتوبوسرانی در سالهای اخیر از حالت مدیریت سنتی خارج شده و تبدیل به مجموعه ای به روز شده است.

قالیباف به تجهیز اتوبوسها GOS و هوشمند سازی مدیریت ناوگان اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه مسیر یاب از اقداماتی بود که در زمینه هوشمند سازی مدیریت ناوگان انجام شده است به گونه ای که شهروندان از طریق سایت شهرداری و یا سایت یک پیام کوتاه می توانتذ بهترین مسیر را برای سفر با حمل و نقل عمومی انتخاب کنند.

کد مطلب 1550384

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