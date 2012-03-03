انتخابات ایران برای غرب پیام های زیادی دارد/ وفاداران به آیت الله خامنه ای پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه می نویسد: نتایج اولیه انتخابات از برخی از شهرها و روستاهای کوچک تر که صبح شنبه منتشر شده است، حکایت از پیروزی قاطع وفاداران به آیت الله خامنه ای دارد.

این روزنامه یادآور می شود که با توجه به این که اولین انتخابات پس از ریاست جهوری سال 2009 بود، از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار بود.

نویسنده مطلب فوق می افزاید:‌از 60 منتخب اعلام شده، 46 نفر از جبهه متحد بوده اند. سه نفر با تمایلات لیبرال انتخاب شده اند. بقیه 11 کرسی از میان دیگر لیست ها بوده اند.

هاآرتض می نویسد: رسانه های دولتی اعلام کردند که 67 درصد از 48 میلیون واجد شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند. بعید به نظر می رسد نتیجه انتخابات سبب تغییر در سیاست های عمده نظام سیاسی در ایران از جمله در خصوص موضع هسته ای، ارتش، و سیاست های نفتی بشود و در واقع این روند می تواند فصل جدیدی در مقاومت ایران در برابر فشارهای غرب باز کند.