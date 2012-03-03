بانوان ایران به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کبدی قهرمانی جهان صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کبدی بانوان ایران با پیروزی بر هر سه رقیب مرحله مقدماتی خود راهی دور یک چهارم نهایی مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان در هندوستان شد.

تیم ملی کبدی بانوان ایران در نخستین تجربه جهانی خود در شهر پانتا هندوستان دور نخست مسابقات جهانی را در حالی با موفقیت پشت سرگذاشت که در هر سه دیدار با اقتدار پیروز شد اما دومین دیدار تیم ملی ایران در این مرحله با آمریکا بود که از بازیکنان و مربیان هندی سود می‌برد اما در این دیدار نیز تیم ملی بانوان ایران با نتیجه 51 بر 37 پیروز شد تا با قاطعیت پای به مرحله یک چهارم این مسابقات بگذارد.

در مرحله مقدماتی و در نخستین دیدار خود تیم بانوان ایران موفق شد تیم نپال را با نتیجه 53 بر20 شکست دهد، بانوان کبدی کار کشورمان در دومین و حساس‌ترین دیدار خود روز گذشته به مصاف تیم آمریکا رفت و موفق شد در یک بازی زیبا و هماهنگ با حساب 51 بر37 حریف خودش را با شکست مواجه کند و تیم متحول شده بانوان کشورمان در آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف اندونزی رفت و توانست با نتیجه قاطع 57 بر28 اندونزی را نیز شکست دهد تا به عنوان تیم اول به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کند.

تیم ملی کبدی بانوان ایران در مرحله یک چهارم نهایی ساعت 16 امروز به وقت محلی به مصاف کره جنوبی می‌رود. رقابت‌های کبدی بانوان قهرمانی جهان از روز پنجشنبه 11 اسفندماه با حضور 16 تیم در چهار گروه چهار تیمی آغاز شده است و تیم کشورمان در نخستین تجربه جهانی خود با تیم‌های آمریکا، نپال و اندونزی همگروه بود. این رقابت‌ها فردا 14 اسفندماه با برگزاری مرحله نیمه نهایی و فینال به پایان می‌رسد.