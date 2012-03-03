به گزارش خبرگزاری مهر، در انتخاب برترین های جهان در سال 2011، ملاک های دیگری از جمله چگونگی حضور در مسابقات، تکنیک های فنی، امتیاز هنرهای فردی و تلاش کشورها در جهت توسعه ورزش زورخانه در نظر گرفته شده است.

همچنین برای نخستین بار ورزشکاران آفریقایی و برترین های پارازورخانه نیز انتخاب و معرفی شدند.

فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای که مهرماه سال 1383 با مشارکت 22 کشور جهان فعالیت خود را آغاز کرده، توانسته است ورزش زورخانه و آیین پهلوانی را با کمک اعضا و کنفدراسیون های قاره ای به شایستگی در بیش از 60 کشور جهان معرفی کند.



IZSF در سال 2011 میلادی علاوه بر بیش از 10 دوره آموزشی در کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی، مسابقات قهرمانی قاره ای و جام جهانی را نیز با موفقیت برگزار کرده است.



برترین های سال 2011 زورخانه در جهان به این شرح اعلام شدند:

با اخلاق ترین ورزشکارFair Play: ایوس فو از کامرون

"ایوس فوک" پدیده آفریقا و کشتی گیر سنگین وزن کامرون دارنده مدال طلای کشتی سنگین وزن و مدال نقره رشته سنگ‌گیری قاره آفریقا با توجه به رفتار پهلوانی و رعایت اصول جوانمردی در رویارویی با رقیبان و رعایت نهایت احترام نسبت به حریفان و قوانین به عنوان با اخلاق ترین ورزشکار 2011 برگزیده شد.



پدیده سال 2011: جابر صبری از عراق

جابر صبری عبدالامیر از عراق دارنده 5 مدال طلا و یک مدال نقره جام جهانی بلاروس، دارنده دو مدال طلا در رشته های چرخ چمنی، کباده و یک مدال نقره تیمی مسابقات جوانان آسیا در تاجیکستان. دارنده سه مدال طلا در رشته های تیمی، کباده و میل گیری سنگین به عنوان پر امتیاز ترین ورزشکارسال 2011 انتخاب شد.



رشته تیمی: جمهوری آذربایجان

رشته میل سنگین: مهدی دهقان از ایران

رشته میل بازی: فرشاد حیدر رضایی از ایران

رشته کباده: جابر صبری از عراق

رشته چرخ چمنی: توحید فتحی از ایران

رشته چرخ تیز: مصطفی حیدریان بایی از ایران

رشته سنگ: سید محمود ضمیراف از تاجیکستان

کشتی پهلوانی 60-50 کیلوگرم: حسین مجید از عراق

کشتی پهلوانی 70-60 کیلوگرم: سید محمود ضمیر اف از تاجیکستان

کشتی پهلوانی 80-70 کیلوگرم: ووسال جواداف از جمهوری آذربایجان

کشتی پهلوانی 90-80 کیلوگرم: تورال علی اف از جمهوری آذربایجان

کشتی پهلوانی 90+ کیلوگرم: امین مردانی از ایران

برترین مربی ورزش های زورخانه ای: علی چگینی از ایران

برترین مربی کشتی پهلوانی: داریوش نظری از ایران

برترین مرشد مربیان: وسیم علی از عراق

برترین های پارا زورخانه

در کلاس کباده نشسته تاکور وینود از هندوستان، در کلاس میل گیری نشسته سید شهاب الدین بصام تبار از جمهوری اسلامی ایران و در کلاس میل گیری و کباده ایستاده ارسلان امینی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان برترین های سال 2011 انتخاب شدند.