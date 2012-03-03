قدردانی استاندار از حضور پرشور گلستانیها در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: انتخابات نشان داد که مختص به لایه‎های خاص نیست و همه مردم استان، پای کار آمدند تا حماسه‎ای بزرگ خلق کنند.

استاندار گلستان از کاندیداهایی که سبب گرم شدن تنور انتخابات در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند تقدیر کرد و ابراز داشت: کاندیداهای مردم، هوادارن و ستادهای تبلیغاتی، نقش مهمی در حضور حداکثری مردم ایفا کردند .

استاندار گلستان ادامه داد: همچنین فعالیت ستاد انتخابات استان، اعضای شورای تامین، هیئت‎های اجرایی 27 گانه، هیئت‎های بازرسی و نظارت، نیروهای خدماتی، پشتیبانی و نظامی در گرم کردن حضور پرشور مردم ستودنی است.

وی از خبرنگاران مطبوعات، خبرگزاری‎ها، صدا و سیمای استان که در انعکاس دقیق اخبار، پوشش مناسبی ارائه کردند تقدیر کرد.

قناعت بیان داشت: از 64 کاندیدای استان تنها هفت نفری که حد نصاب آراء را کسب کنند وارد مجلس نهم خواهند شد که آن هفت نفر باید ظرفیت پیروزی و موفقیت در انتخابات را داشته باشند .

به گفته وی ؛ همه مردم و مسئولان، حتی 57 نفری که حائز حد نصاب آرا نشدند نیز باید کمک کنند تا چرخ توسعه استان با شتاب بیشتری حرکت کند.

وی تاکید کرد: آن 57 نفری که به مجلس راه پیدا نمی‎کنند نباید احساس شکست کنند چرا که همه دیندار و ولایی بودند و براساس تکلیف وارد عرصه انتخابات شدند و یقینا همه کاندیداها در این عرصه پیروز هستند.

استاندار اظهار داشت: پایان انتخابات را اعلام می‎کنیم که امید است پایان رقابت‎ها آغاز رفاقت باشد و همه به توسعه استان کمک کنند.