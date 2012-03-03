به گزارش خبرگزاری مهر، سیفاله صمدیان درباره این بخش گفت: قرار بود این مجموعهها در یک روز خاص که با نام روز عکاسی در نظر گرفته شده بود به نمایش درآید و با حضور عکاسان آثار تولیدشده، در سال 2011 مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: بهعلت تراکم برنامههای این دوره از جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر و نیز فشردگی زمانی نمایشگاه، اجرای این برنامه امکانپذیر نشد. بنابراین تصمیم گرفتیم در یک هفته پایانی تصویر سال، این آثار بهصورت متوالی در طول روز، از السیدیهای مستقر در طبقهی دوم خانه هنرمندان ایران پخش شود تا عکاسان جوان از تجربهی هنرمندان شاخص رشته عکاسی و بهویژه نگاه و شیوهی تولید گزارشهای تصویری و مجموعههای عکاسی استفاده کرده و آشنا شوند.
به گفته وی، مجموعه عکسهای خبری این برنامه ویژه، شامل آثاری از آلفرد یعقوبزاده در لیبی و مصر 2011، مجید سعیدی در لیبی 2011، پویان طباطبایی در مصر و لیبی 2011، مهدی قاسمی و مهدیه میرحبیبی در سومالی 2011 است. صمدیان تصریح کرد: مجموعه عکسهای خلاقه صمد قربانزاده در دو بخش واقعیتهای تخیلی و کابوسهای خاکستری و نیز مجموعه عکسهای مستند علی گرامیفر از کارگران معادن ذغال سنگ و بیماران روانی به همراه پروژه گروهی هنرمحیطی (لند آرت) با آثاری از پروانه سبلانی، پریسا رجبیان، تارا گودرزی، حمید نورآبادی، راحله زمردینیا، ساناز غلامی، شهرناز زرکش، عاطفه خاص، فرزانه نجفی، فرشته زمانی، محمد احمدیانفر و فایزه فایقی منش و همچنین ویدئوآرتهایی از شهرناز زرکش، عاطفه خاص، تارا گودرزی و فرشته عالمشاه در نهمین جشن تصویر سال عرضه شده است.
دبیر جشن تصویر سال در همین رابطه افزود: قبل از برگزاری نمایشگاه بخش ویژه تهران در گالریهای اختصاصی برج میلاد، تصمیم گرفتیم کلیه آثار منتخب در بخش ویژه شهر تهران را بهصورت اسلایدشو در معرض دید عموم قرار دهیم که از روز 11 اسفند این مجموعه به صورت اسلایدشو در معرض نمایش بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
به گزارش دبیرخانه تصویر سال، از مجموع 2 هزار و 820 شرکتکننده در نهمین جشن، بیش از 900 نفر به بخشهای مختلف نمایشگاه تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر راهیافتهاند.
در نهمین جشن تصویر سال، برای نخستینبار از تکنولوژی جدیدی استفاده شده است که هم از نظر شیوه پخش و نحوهی انتخاب آثار و هم نقش بیننده در مقابل صفحه نمایش، با روشهای قبلی همچون پروژکسیون و یا اسلایدشو روی السیدی تفاوت چشمگیر دارد. این اولین بار در ایران است که در نمایشگاهی از این تکنولوژی دیجیتال استفاده میشود.
تالار پاییز نیز که بخش اصلی نمایش اینتراکتیو آثار غیر چاپی در آن جای گرفته است، علاوه بر نمایش آثار مستند بخش آزاد، این امکان را در اختیار مخاطبان قرار میدهد که با انتخاب هر یک از بخشهای مورد نظر، اثر دلخواه خود را در اندازهای بسیار بزرگتر از ابعاد نمایشگاهی مشاهده کنند.
جشنواره فیلم تصویر نیز با نمایش 225 فیلم منتخب که شامل فیلمهای راهیافته به بخش آزاد و جوان، گزیده آثار تولیدشده سه دهه گذشته با موضوع و لوکیشن شهر تهران و همچنین فیلمهای برندهی جایزه از جشنواره فیلم شهر را همزمان با نمایشگاه تصویر سال هر روز در سه سانس در خانه هنرمندان ایران بهنمایش میگذارد.
از دیگر موارد و اتفاقات تازه این دوره که به مناسبت همزمانی بیستمین سالگرد انتشار نشریه تصویر با نهمین جشن تصویر سال در نظر گرفته شده است، شرکتبینندگان در جشن تولد ساده و یادگاری تصویر و نیز مرور نمونههای بیست سال گذشته نشریه تصویر بهصورت اینتراکتیو است که در طبقه اول خانه هنرمندان ایران ارایه میشود.
هفت مجموعه عکس خبری از پنج فتوژورنالیست ایرانی و دو مجموعه عکس خلاقه و پروژه گروهی هنر محیطی همراه با چهار ویدئو آرت به مناسبت بیستمین سالگرد انتشار نشریه تصویر در نهمین جشن تصویر سال ارایه میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیفاله صمدیان درباره این بخش گفت: قرار بود این مجموعهها در یک روز خاص که با نام روز عکاسی در نظر گرفته شده بود به نمایش درآید و با حضور عکاسان آثار تولیدشده، در سال 2011 مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
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