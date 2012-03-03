برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با 70 غرفه در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز پره سری با اشاره به اینکه درچارچوب برنامه های تنظیم بازار شب عید، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستان آستانه اشرفیه از پانزدهم تا بیست و نهم اسفند ماه برگزار خواهد شد.

وی اظهارداشت: این نمایشگاه با 70 غرفه در محل پاساژ شاهدی این شهرستان واقع در خیابان امام خمینی ( ره ) برگزار و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بویژه محصولات غذایی نظیر گوشت مرغ، آجیل، خشکبار و میوه به همراه کیف و کفش و پوشاک با قیمتی مناسب عرضه می شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آستانه اشرفیه گفت: دراین زمینه تاکنون 30 واحد صنفی شهرستان نیز شامل 10 واحد پوشاک، هشت واحد عرضه کیف و کفش، شش واحد عرضه مواد غذایی، شش واحد آجیل و شیرینی برای برگزاری حراج و فروش فوق العاده در روزهای پایانی سال اعلام آمادگی کرده اند.

وی تصریح کرد: این واحدها از پانزدهم تا بیست و نهم اسفند ماه اقدام به فروش کالاهای خود با تخفیفی 10 تا 15 درصد نسبت به کالاهای مشابه در بازار خواهند پرداخت.

پره سری گفت: میوه و مرکبات مورد نیاز شهروندان برای شب عید به میزان کافی ذخیره شده و توزیع آنها با اعلام قبلی در مکانهایی داخل شهرستان بویژه در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا انجام خواهد شد.

وی افزود: علاوه براین مقادیر مناسبی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بویژه گوشت مرغ، گوشت قرمز، روغن، شکر، برنج و حبوبات در شهرستان ذخیره شده که در صورت نیاز بازار به دلیل افزایش قیمت و یا کمبود عرضه، توزیع آنها در شهرستان در دستور کار قرار می گیرد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آستانه اشرفیه تصریح کرد: در چارچوب طرح تشدید بازرسی، بازرسان این اداره به همراه بازرسان مجمع امور صنفی و تعزیرات حکومتی شهرستان به بازرسیهای متعدد روزانه در مناطق مختلف بازار و واحدهای صنفی خواهند پرداخت و با هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات برخورد خواهند کرد.

وی افزود: با نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش تقاضاهای کالاهای مختلف بویژه کالاهای پرمصرف مورد نیاز مردم، طرح ویژه نظارتی نوروز با هدف نظارت بر روند عرضه و تقاضا در بازار، جلوگیری از کمبود و یا افزایش قیمت کالاهای از اول اسفند ماده تا پانزدهم فروردین ماه 91 همزمان با سراسر استان در شهرستان آستانه اشرفیه اجرا می شود.

پره سری همچنین گفت در این طرح بازرسان این اداره و مجمع امور صنفی به همراه ناظران افتخاری شهرستان از مناطق حساس بازار بازرسیهای متعدد داشته و بر امنیت و ثبات بازار نظارت می کند.

وی درادامه ازشهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار می توانند مراتب را از طریق سامانه 124 ستاد خبری شهرستان اعلام کنند.