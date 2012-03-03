به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اتصال انبار نفت زاهدان به شبکه ریلی به عنوان بزرگترین هاب سوخت مایع ایران در شرق کشور، پاکستان برای واردات گازوئیل از ایران اعلام آمادگی کرده است.

بر این اساس مسئولان دولت اسلام آباد برای خرید سالانه 165 میلیون لیتر گازوئیل از ایران اعلام آمادگی کرده اند که پیش بینی می شود در صورت توافق نهایی این حجم فرآورده نفتی به طور مستقیم از مسیر ریلی به پاکستان ارسال شود.

جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم در گفتگو با مهر با اشاره به آمادگی ایران برای صادرات فرآورده های مختلف نفتی به کشورهای همسایه از مسیر ریلی، گفت: صادرات سوخت مایع از مسیر راه آهن منجر به کاهش هزینه های انتقال، جابه جایی، تخلیه و بارگیری محموله های نفتی خواهد شد.

علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا با تاکید بر اینکه پاکستان درخواستی برای واردات بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع به ایران ارائه کرده است به مهر گفته است: در حال حاضر کارگروه مشترک نفتی بین دو کشور ایجاد شده است و به زودی دو دور نشست مشترک برگزار می شود.

در همین حال، مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی خود را برای ارسال محموله های نفتی به پاکستان از مسیر ریلی به وزارت نفت اعلام کرده اند.

در حال حاضر ایران قراردادهای برای فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی با عراق و افغانستان امضا کرده است که پیش بینی می شود در آینده قراردادهای جدید برای صادرات سوخت مایع با پاکستان و برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس امضا شود.

از سوی دیگر، شرکت ملی پالایش و پخش نفتی به منظور بالا بردن ظرفیت ذخیره سازی فرآورده‌های نفتی، توسعه انبار نفت زاهدان در دستور کار قرار گرفته است، به طوریکه ساخت مخزن 40 میلیون لیتری با 90 درصد پیشرفت و احداث سه مخزن جدید با ظرفیت 50 میلیون لیتر در شرق کشور مراحل مختلف اجرایی را پشت سر می گذارد.

پیش بینی می شود به زودی با اجرای این طرح‌های جدید ذخیره سازی، ظرفیت ذخیره فرآورده‌های نفتی در یکی از بزرگترین انبارهای صادرات سوخت مایع کشور به مرز 190 میلیون لیتر افزایش یابد.