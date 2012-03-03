تکلیف 38 کرسی بهارستان نهم مشخص شد/ اعلام اسامی 14 نماینده دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اعلام جدیدترین اسامی منتنخبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که تا ساعت 12 ظهر امروز شنبه موفق به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرای صحیح در حوزه انتخابیه خود شدند را اعلام کرد.

بر این اساس الیاس طاهری از حوزه انتخابیه اقلید با کسب 21 هزار و 875 رای از مجموع 52 هزار و 701 آرا صحیح ماخوذه به بهارستان نهم راه یافت.

صفر نعیمی رز از حوزه انتخابیه آستارا با کسب 24 هزار و 62 رای از مجموع 47 هزار و 811 آرای صحیح، محمدعلیپور از حوزه انتخابیه ماکو، چالدان، پلدشت و شوط با کسب 37 هزار و 63 رای از مجموع 109 هزار و 228 آرای صحیح ماخوذه، محسن سرامی فروشان از حوزه انتخابیه خمینی شهر با کسب 31 هزار و 299 رای از مجموع 100 هزار و 557 آرای صحیح ماخوذه، قاسم احمدی لاشکی از حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس با کسب 58 هزار و 968 رای از مجموع 129 هزار و 680 آرای صحیح ماخوذه، رجب رحمانی از حوزه انتخابیه تاکستان با کسب 37 هزار و 643 رای از مجموع 92 هزار و 920 آرای صحیح ماخوذه، رحمت‌الله نوروزی از حوزه انتخابیه علی‌آباد با کسب 38 هزار و 520 رای از مجموع 78 هزار و 30 آرای صحیح ماخوذه، سید ناصر موسوی لارگانی از حوزه انتخابیه فلاورجان با کسب 83 هزار و 801 رای از مجموع 106 هزار و 496 آرای صحیح ماخوذه، مهناز بهمنی از حوزه انتخابیه سراب با کسب 31 هزار و 38 رای از مجموع 66 هزار و 754 آرای صحیح ماخوذه، حبیب آغاجری از حوزه انتخابیه بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان با کسب 43 هزار و 102 رای از مجموع 143 هزار و 197 آرای صحیح ماخوذه،‌ علی اکبر ناصری از حوزه انتخابیه بابل با کسب 103 هزار و 711 رای و حسین نیازآذری با کسب 83 هزار و 384 رای از مجموع 231 هزار و 61 آرای صحیح ماخوذه، یونس اسدی از حوزه انتخابیه مشکین شهر با کسب 26 هزار و 107 رای از مجموع 80 هزار و 648 رای صحیح ماخوذه و محمدسعید اربابی از حوزه انتخابیه ایرانشهر با کسب 57 هزار و 712 رای از مجموع 214 هزارو 181 آرای صحیح ماخوذه افراد جدیدی هستند که به بهارستان نهم راه یافته‌اند.