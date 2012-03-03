تاکید الشرق الاوسط بر مشارکت بالای مردم و تنوع رأی دهندگان در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط امروز در گزارشی به بازتاب حضور گسترده مردم ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: اکثر برآوردهای رسمی نشان می دهد که میزان مشارکت مردم در این انتخابات بیش از دوره های پیشین انتخابات بوده است.

این روزنامه تاکید کرد: برآوردها نشان می دهد مشارکت مردم در اکثر استانهای ایران از 60 درصد فراتر رفته است.

الشرق الاوسط در ادامه می نویسد: مدت زمان رای گیری با وجود اینکه ساعت 18 به وقت محلی اعلام شده بود اما برای مشارکت بیشتر مردم چندین ساعت تمدید شد.

این روزنامه در ادامه با اشاره به اینکه میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران طی دوره های پیشین 50 تا 70 درصد بوده، تصریح کرد: در انتخابات سال 2008 (دوره هشتم مجلس شورای اسلامی) میزان مشارکت به 55.4 درصد رسیده بود.

این روزنامه عربی به حضور گسترده مردم ایران در انتخابات در سنین مختلف توجه کرده و آن را در راستای نقش آفرینی مردم در امر تصمیم سازی در کشورشان دانسته است.