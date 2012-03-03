تصویب برنامه آموزشی 6 رشته تحصیلی در وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قدیمی اعلام کرد که این شورا برنامه آموزشی رشته "مهندسی فناوری ماهواره را با 2 گرایش هوافضا و برق – مخابرات" در مقطع کارشناسی ارشد تصویب کرد.

وی افزود: برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته های " بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی " و "علوم اسلامی رشته زبان و ادبیات عربی گرایش علوم اسلامی " و "جغرافیای زیستی" در شورای برنامه ریزی آموزش عالی تصویب شد.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی، گفت: برنامه آموزشی رشته " حکمت هنرهای دینی" و "سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی" در مقطع دکتری نیز مورد تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی قرار گرفت.

