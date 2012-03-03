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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

قدیمی خبر داد:

تصویب برنامه آموزشی 6 رشته تحصیلی در وزارت علوم

تصویب برنامه آموزشی 6 رشته تحصیلی در وزارت علوم

دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی گفت: شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، برنامه آموزشی 6 رشته تحصیلی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قدیمی اعلام کرد که این شورا برنامه آموزشی رشته "مهندسی فناوری ماهواره را با 2 گرایش هوافضا و برق – مخابرات" در مقطع  کارشناسی ارشد تصویب کرد.

وی افزود: برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته های " بهداشت و کنترل کیفی  مواد غذایی " و "علوم اسلامی رشته زبان و ادبیات عربی گرایش علوم اسلامی " و "جغرافیای زیستی"  در شورای برنامه ریزی آموزش عالی تصویب شد.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی، گفت: برنامه آموزشی رشته " حکمت هنرهای دینی"  و "سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی" در مقطع دکتری نیز مورد تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی قرار گرفت.
 

کد مطلب 1550404

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