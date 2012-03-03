نماینده حوزه انتخابیه تایباد با پشتوانه 83 درصدی مردم به مجلس رفت

به گزارش خبرنگار مهر، واجدین شرایط در حوزه انتخابیه تایباد 62 هزار نفر بودند که با انداختن 51 هزار و 58 برگ رای به صندوق های حوزه انتخابیه این منطقه نماینده خود را برای یک دوره چهارساله به نهمین دوره مجلس فرستادند.

در حالی که با شمارش آراء غلامرضا اسداللهی به عنوان نماینده مردم منطقه تربت جام، باخرز و تایباد انتخاب شده این نماینده در شهرستان تایباد موفق به جمع آوری 22 هزار رای از مردم این شهرستان شده است.

در حوزه تایباد جلیل رحیمی با 26 هزار و 926 رای، اسداللهی با 22 هزار و 901 رای و علی محمد آبادی با 225 رای از مجموع آراء ماخوذه در این شهرستان به ترتیب بیشترین آراء را به عنوان منتخبان مردم تایباد به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است، 52 شعبه اخذ رای در منطقه تلفیقی تایباد آرای مردم در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی را جمع آوری کرد.