طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه استان مرکزی اجرا می شود

حجت الاسلام عیسی ساجدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نوروزی آرامش بهاری همزمان با سال نو در بقاع متبرکه و زیارتگاه های استان برگزار می شود، افزود: طرح آرامش بهاری در راستای ارتقای سطح فکری زائران و تبلیغ و ترویج سنتهای اصیل اسلامی و بهره برداری از فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبرکه در ایام نوروز در بقاع برگزار می شود.
وی افزود: برگزاری مراسم تحویل سال نو با حضور ائمه جمعه، روحانیون، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف، قرائت قرآن، مدیحه سرایی و قرائت زیارت آل یاسین و دعای تحویل سال، پخش پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده از طریق رسانه های جمعی در امامزادگان و بقاع متبرکه، از دیگر مراسم تحویل سال این طرح است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: 264 امامزاده و بقعه متبرکه در استان مرکزی با ایجاد زیرساختهای مناسب برای پذیرایی مسافران نوروزی آماده شده اند.
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