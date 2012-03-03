طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه استان مرکزی اجرا می شود

حجت الاسلام عیسی ساجدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نوروزی آرامش بهاری همزمان با سال نو در بقاع متبرکه و زیارتگاه های استان برگزار می شود، افزود: طرح آرامش بهاری در راستای ارتقای سطح فکری زائران و تبلیغ و ترویج سنتهای اصیل اسلامی و بهره برداری از فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبرکه در ایام نوروز در بقاع برگزار می شود.

وی برگزاری مراسم تحویل سال نو، عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدا، تهیه هفت سین قرآنی و معنوی در امامزادگان و بقاع متبرکه، برگزاری نمایشگاه آرامش بهاری، تهیه و توزیع بروشورهای مذهبی در بین زائران و اجرای برنامه های فرهنگی را از جمله برنامه های اجرایی در قالب این طرح عنوان کرد.