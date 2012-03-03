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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

با 70 نماینده ؛

حزب حاکم پاکستان اکثر کرسی های مجلس سنا را کسب کرد

حزب حاکم پاکستان اکثر کرسی های مجلس سنا را کسب کرد

حزب حاکم "مردم پاکستان" با کسب اکثریت آرا در سنای این کشور به بزرگترین گروه در این مجلس تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، حزب حاکم مردم پاکستان (PPP) با کسب 19 کرسی از 54 کرسی خالی به بزرگترین گروه در مجلس سنای این کشور تبدیل شد و این حزب هم اکنون 70 نماینده را در سنای 104 نفری دارد.  

انتخابات میاندوره ای مجلس سنای پاکستان روز گذشته برای پر کردن کرسی های خالی 50 سناتور بازنشسته پس از پایان دوره شش ساله فعالیت و همچنین 4 کرسی اقلیت های مذهبی طبق متمم قانون اساسی سال گذشته برگزار شد.

نتایج این انتخابات نشان می دهد که حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری "نواز شریف" نخست وزیر سابق پاکستان 8 کرسی، حزب ملی عوام 7 کرسی، حزب مسلم لیگ، جمعیت علمای اسلام، جنبش متحد قومی و حزب ملی عوامی بلوچستان هر کدام 4 کرسی و حزب ملی 2 کرسی و حزب مسلم لیگ فانکشنال یک کرسی را در این انتخابات از آن خود کردند.

کد مطلب 1550408

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