20 میلیارد ریال زکات در اردبیل جمع آوری شد

بهروز زلالی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد چشمگیر جمع ـوری زکات در مقایسه با سال گذشته عنوان کرد: پرداخت زکات نسبت به سال 89 دو برابر افزایش یافته است.

به گفته وی در سطح استان کشاورزان شهرستان گرمی با پرداخت بیش از شش میلیارد ریال زکات بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

مدیر کل کمیته امداد امام (ره) اضافه کرد: بعد از شهرستان گرمی کشاورزان و زارعان شهرستانهای مشگین شهر، پارس آباد و اردبیل مشارکت خوبی در پراخت زکات داشته اند.

به گفته این مسئول زکات جمع آوری شده صرف ایجاد زیرساختها و اجرای طرحهایی نظیر ساخت مسجد، جدول کشی، لوله کشی آب و طرحهای هادی در روستاهای سطح استان می شود.

زلالی با اشاره به تاسیس کمیته امداد امام (ره) در 14 اسفند ماه و آغاز هفته احسان و نیکوکاری از مردم استان خواست به مانند گذشته به افراد نیازمند یاری رسانی کنند.



