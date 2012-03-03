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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

شرح نعمتهای الهی دریا در رادیو قرآن

شرح نعمتهای الهی دریا در رادیو قرآن

"مائده" عنوان برنامه‌ای از گروه قرآن و معارف عمومی رادیو قرآن است که به شرح نعمتهای الهی دریا که در قرآن به آنها اشاره شده اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه سعی شده نعمتهای مادی و معنوی  خداوند که در قرآن به آن اشاره و پیام ها و نکات محوری آیات در خصوص نعمت های الهی ذکر شده، برای تفکر بیشتر و تدبر در آیات قرآن بیان شود.

در این برنامه برخی صفات حمیده از جمله شکرگزاری، قناعت، احساس غنی بودن و رضایت از زندگی، صبر در برابر مشکلات و موانع و همچنین انس با قرآن و عشق به خدا  برای مخاطب تبیین می شود تا با شناخت بهتر بتواند به سپاس از نعمت های الهی بپردازد.

برنامه "مائده"  با پرداختن به یکی از ابعاد فراگیر قرآن و پیام های مهربانی و الطاف خداوند به بندگان شناخت بیشتر قرآن را به مخاطبان توصیه می کند و مخاطبان را به شکرگزاری بیشتر خداوند ترغیب و غفلت نکردن از نعمتهای مادی و معنوی خدا را یادآور می شود.

ذکر نعمتهای خدا در قرآن که زمینه شکرگزاری، تفکر، تعقل و شناخت را ایجاد می کند، پرهیز از غفلت و زمینه سازی برای شناخت الطاف خدا و عشق ورزی عمیق تر به او، زمینه سازی برای تدبر در نعمت ها که افزایش نعمت را (طبق آیات و روایت) در پی دارداز مهم ترین اهداف این برنامه است.

"مائده" هر روز از ساعت 9:45 به مدت 10دقیقه  از رادیو قرآن پخش می شود.

کد مطلب 1550420

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