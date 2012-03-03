شرح نعمتهای الهی دریا در رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه سعی شده نعمتهای مادی و معنوی خداوند که در قرآن به آن اشاره و پیام ها و نکات محوری آیات در خصوص نعمت های الهی ذکر شده، برای تفکر بیشتر و تدبر در آیات قرآن بیان شود.

در این برنامه برخی صفات حمیده از جمله شکرگزاری، قناعت، احساس غنی بودن و رضایت از زندگی، صبر در برابر مشکلات و موانع و همچنین انس با قرآن و عشق به خدا برای مخاطب تبیین می شود تا با شناخت بهتر بتواند به سپاس از نعمت های الهی بپردازد.

برنامه "مائده" با پرداختن به یکی از ابعاد فراگیر قرآن و پیام های مهربانی و الطاف خداوند به بندگان شناخت بیشتر قرآن را به مخاطبان توصیه می کند و مخاطبان را به شکرگزاری بیشتر خداوند ترغیب و غفلت نکردن از نعمتهای مادی و معنوی خدا را یادآور می شود.

ذکر نعمتهای خدا در قرآن که زمینه شکرگزاری، تفکر، تعقل و شناخت را ایجاد می کند، پرهیز از غفلت و زمینه سازی برای شناخت الطاف خدا و عشق ورزی عمیق تر به او، زمینه سازی برای تدبر در نعمت ها که افزایش نعمت را (طبق آیات و روایت) در پی دارداز مهم ترین اهداف این برنامه است.

"مائده" هر روز از ساعت 9:45 به مدت 10دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.