در حوزه نظریه پردازی به افسردگی رسیده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین جلسه از سلسله نشست های نظریه‌های هنری با عنوان "نظریه چیست؟" که به همت معاونت آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان ایران برگزار شد، حسن بلخاری و بهمن نامورمطلق مطلق درباره اهمیت و تعریف نظریه‌های هنری سخنرانی کردند.



در ابتدای این نشست، بهمن نامورمطلق؛ معاون آموزشی و پژوهشی خانه ی هنرمندان ایران، با ارائه مقدمه ای در این باره گفت: یکی از مشکلات جدی ما در حوزه هنر و ادبیات، نظریه و نظریه پردازی است اما نکته قابل توجه این است که ما در سال های اخیر یا نظریه‌ای نداشته ایم یا با نظریه مهمی روبرو نبوده‌ایم.



نامورمطلق اظهار کرد: در شرایط کنونی می‌توان گفت که ما در زمینه نظریه‌پردازی دچار افسردگی شده‌ایم، اگرچه استثناءهایی هم وجود داشته، اما در کل نمی‌توان گفت که ما ملت نظریه‌پردازی هستیم و در این زمینه به نتایجی رسیده‌ایم که دیگران آنها را پیگیری کرده‌اند.



در ادامه این نشست، حسن بلخاری؛ مدرس دانشگاه در توضیحی راجع به نظریه و نظریه‌پردازی به واژه تئوری و ریشه یونانی آن اشاره کرده و گفت: تئوری در یونان باستان به معنی اموری است که از دسترس انسان خارج و تنها خدایان می‌توانند راجع به آنها صحبت کنند بنابراین حتی می‌توان گفت که تئوری به معنای رویت امور الهی بوده است.



بلخاری همچنین اظهار کرد: نظریه به امور جزئی و عینی نمی‌پردازد، بلکه به تدوین قوانین مهمی می‌پردازد که عام و کلی‌اند و تبیین سرشت پدیده‌ها به شمار می‌روند.



وی در پایان صحبت‌هایش با اشاره به دو رویکرد حسی و عقلی در تبیین نظریه افزود: برخی نظریه‌پردازان معتقد به تاثیر نقش عقل در تبیین نظریه هستند، در حالی که نقطه مقابل آنها کسانی هستند که به جایگاه احساس اهمیت می‌بخشند. از سوی دیگر، این نکته را هم نباید فراموش کرد که در نظریه‌پردازی حتی به نتیجه نرسیدن هم از اهمیت برخوردار است، یعنی می‌توان گفت که به قله نرسیدن هم خود یک نظریه است، زیرا موجب می‌شود که دیگران مسیر رفته را دوباره تکرار نکنند.



نخستین جلسه از سلسله نشست های نظریه های هنری با عنوان نظریه چیست؟ در تالار امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.



دومین جلسه از سلسله نشست های نظریه های هنری در روزهای پایانی فروردین 91 برگزار خواهد شد.