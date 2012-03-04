سید جمال الدین دین پرور رئیس بنیاد نهج البلاغه در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون فعالیتهای شاخص این بنیاد درسال 90 گفت: بنیاد نهج البلاغه در چند رشته کار می‎کند. یک مسئله آموزش در حوزه‎ علمیه قم است. از بین داوطلبان طلاب که در هر دوره ثبت نام می‎کنند 15 نفر انتخاب و در یک دوره سه ساله دبیری با نهج البلاغه آشنا و به عنوان مربی مشغول به کار می‎شوند.

وی افزود: این بخش آموزش حضوری است . یک بخش آموزش مکاتبه‏ای هم داریم که سعی کرده‏ایم از طریق مجازی و نه پست و نامه اجرا شود. در بخش ترجمه، نهج البلاغه را به زبان انگلیسی و فرانسوی ترجمه کرده‏ایم و در حال ترجمه آن به زبانهای روز دیگر دنیا با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستیم.

دین پرور در ادامه اظهار داشت: در بخش بین الملل هم داریم عهدنامه مالک اشتر را در یونسکو ثبت می‏کنیم که اقدامات اولیه صورت گرفته و امیدواریم پس از ثبت ملی به ثبت بین المللی هم برسد.

وی یادآور شد: در بخش تحقیقات هم 12 از دکترای علوم حدیث در این بنیاد کارهای پژوهشی می‎کنند که در نشریات ما کارهای تحقیقاتی پژوهشی آنها منتشر می‏شود.

دپن پرور در مورد نقاط ضعف و قوت این بنیاد هم گفت: نقطه ضعف ما نبود بودجه دولتی است . با چنگ و دندان تلاش می‎کنیم در قسمتهای یاد شده فعالیت کنیم که اگر بودجه داشتیم کارهای زیادی در این خصوص می‏توانستیم انجام دهیم حداقل اینکه استادانی که با ما همکاری مداوم دارند جذب می‎کردیم.

دین پرور از برنامه‏های اصلی سال آینده این بنیاد هم طرح و برنامه بسیار خوب برای گسترش درک معانی بهتر نهج البلاغه در داخل و خارج کشور دانست، برای مثال این بنیاد در دانشگاه‎ها و آموزش و پرورش سالهاست مسابقه حفظ نهج البلاغه را در سارسر کشور برگزار می‎کند.

وی در پایان تصریح کرد: پژوهش و تولید محتوای نهج البلاغه به زبان روز که در چند شعبه داریم کار می‎کنیم از برنامه‏های مهم سال آتی است.