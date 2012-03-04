سید جمال الدین دین پرور رئیس بنیاد نهج البلاغه در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون فعالیتهای شاخص این بنیاد درسال 90 گفت: بنیاد نهج البلاغه در چند رشته کار میکند. یک مسئله آموزش در حوزه علمیه قم است. از بین داوطلبان طلاب که در هر دوره ثبت نام میکنند 15 نفر انتخاب و در یک دوره سه ساله دبیری با نهج البلاغه آشنا و به عنوان مربی مشغول به کار میشوند.
وی افزود: این بخش آموزش حضوری است . یک بخش آموزش مکاتبهای هم داریم که سعی کردهایم از طریق مجازی و نه پست و نامه اجرا شود. در بخش ترجمه، نهج البلاغه را به زبان انگلیسی و فرانسوی ترجمه کردهایم و در حال ترجمه آن به زبانهای روز دیگر دنیا با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستیم.
دین پرور در ادامه اظهار داشت: در بخش بین الملل هم داریم عهدنامه مالک اشتر را در یونسکو ثبت میکنیم که اقدامات اولیه صورت گرفته و امیدواریم پس از ثبت ملی به ثبت بین المللی هم برسد.
وی یادآور شد: در بخش تحقیقات هم 12 از دکترای علوم حدیث در این بنیاد کارهای پژوهشی میکنند که در نشریات ما کارهای تحقیقاتی پژوهشی آنها منتشر میشود.
دپن پرور در مورد نقاط ضعف و قوت این بنیاد هم گفت: نقطه ضعف ما نبود بودجه دولتی است . با چنگ و دندان تلاش میکنیم در قسمتهای یاد شده فعالیت کنیم که اگر بودجه داشتیم کارهای زیادی در این خصوص میتوانستیم انجام دهیم حداقل اینکه استادانی که با ما همکاری مداوم دارند جذب میکردیم.
دین پرور از برنامههای اصلی سال آینده این بنیاد هم طرح و برنامه بسیار خوب برای گسترش درک معانی بهتر نهج البلاغه در داخل و خارج کشور دانست، برای مثال این بنیاد در دانشگاهها و آموزش و پرورش سالهاست مسابقه حفظ نهج البلاغه را در سارسر کشور برگزار میکند.
وی در پایان تصریح کرد: پژوهش و تولید محتوای نهج البلاغه به زبان روز که در چند شعبه داریم کار میکنیم از برنامههای مهم سال آتی است.
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