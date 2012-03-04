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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

دین پرور با مهر عنوان کرد؛

گسترش درک نهج‌البلاغه در خارج کشور دنبال می‌شود

گسترش درک نهج‌البلاغه در خارج کشور دنبال می‌شود

رئیس بنیاد نهج البلاغه با اشاره به اینکه پژوهش و تولید محتوای نهج البلاغه به زبان روز با جدیت دنبال می شود، گفت: گسترش درک معانی و مفاهیم آموزنده نهج البلاعه در داخل و خارج کشور از طریق برنامه هایی چون مسابقات حفظ نهج البلاغه دنبال می‌شود.

سید جمال الدین دین پرور رئیس بنیاد نهج البلاغه در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون فعالیتهای شاخص این بنیاد درسال 90 گفت: بنیاد نهج البلاغه در چند رشته کار می‎کند. یک مسئله آموزش در حوزه‎ علمیه قم است. از بین داوطلبان طلاب که در هر دوره ثبت نام می‎کنند 15 نفر انتخاب و در یک دوره سه ساله دبیری با نهج البلاغه آشنا و به عنوان مربی مشغول به کار می‎شوند.

وی افزود: این بخش آموزش حضوری است . یک بخش آموزش مکاتبه‏ای هم داریم که سعی کرده‏ایم از طریق مجازی و نه پست و نامه اجرا شود. در بخش ترجمه، نهج البلاغه را به زبان انگلیسی و فرانسوی ترجمه کرده‏ایم و در حال ترجمه آن به زبانهای روز دیگر دنیا با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستیم.

دین پرور در ادامه اظهار داشت: در بخش بین الملل هم داریم عهدنامه مالک اشتر را در یونسکو ثبت می‏کنیم که اقدامات اولیه صورت گرفته و امیدواریم پس از ثبت ملی به ثبت بین المللی هم برسد.

وی یادآور شد: در بخش تحقیقات هم 12 از دکترای علوم حدیث در این بنیاد کارهای پژوهشی می‎کنند که در نشریات ما کارهای تحقیقاتی پژوهشی آنها منتشر می‏شود.

دپن پرور در مورد نقاط ضعف و قوت این بنیاد هم گفت: نقطه ضعف ما نبود بودجه دولتی است . با چنگ و دندان تلاش می‎کنیم در قسمتهای یاد شده فعالیت کنیم که اگر بودجه داشتیم کارهای زیادی در این خصوص می‏توانستیم انجام دهیم حداقل اینکه استادانی که با ما همکاری مداوم دارند جذب می‎کردیم.

دین پرور از برنامه‏های اصلی سال آینده این بنیاد هم طرح و برنامه بسیار خوب برای گسترش درک معانی بهتر نهج البلاغه در داخل و خارج کشور دانست، برای مثال این بنیاد در دانشگاه‎ها و آموزش و پرورش سالهاست مسابقه حفظ نهج البلاغه را در سارسر کشور برگزار می‎کند.

وی در پایان تصریح کرد: پژوهش و تولید محتوای نهج البلاغه به زبان روز که در چند شعبه داریم کار می‎کنیم از برنامه‏های مهم سال آتی است.

کد مطلب 1550428

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