جلوگیری از ورود موتورسیکلتها به مرکز شهر/ موتورسیکلت های برقی در راه هستند

به گزارش خبرنگارمهر، محمد باقر قالیباف در مراسم ورود 75 اتوبوس دو کابین، نوسازی ناوگان مینی بوسرانی، افتتاح سامانه مسیریاب و افتتاح دستگاه شبیه ساز با بیان اینکه از حضور بی نظیر مردم در عرصه انتخابات باید تقدیر کنیم ، گفت: مردم شریف و همیشه در صحنه ما حضور بی نظیری در عرصه انتخابات داشتند که باید از آنها تقدیر کنیم .

وی در ادامه با اشاره به اینکه حمل و نقل عمومی موضوعی نیست که تنها در حوزه شهرداری تهران باشد و سازمان ها و نهادهای متعددی در این عرصه نقش دارند گفت: توسعه حمل و نقل عمومی بهترین و مهمترین اقدامی است که می توانیم برای رفع چالشهای شهر از جمله ترافیک، آلودگی صوتی و آلودگی هوا اجرا کنیم که تحقق این مهم نیاز به همکاری و مشارکت همگانی دارد.

شهردارتهران ادامه داد: ما نمی گوییم که برخی موضوعات مانند اعمال محدوده زوج و فرد، طرح ترافیک، افزایش قیمت بنزین و... هیچ تاثیری ندارد اما این کارها جنبه سلبی دارد و بعد اثر گذاری شان بسیار کم است در مقابل حمل و نقل عمومی رویکردی ایجابی است و تاثیر گذاری عمیق دارد و در مجموع مردم همچنین رویکردهایی را می پسندند.

وی در ادامه گفت: حداقل چهار سال است که بحث نوسازی مینی بوسهای فرسوده مطرح است، من هنوز حادثه تلخ سرویس مدرسه در ولنجک را فراموش نکردم و نباید بی توجه باشیم که خودروهای فرسوده ضمن تولید آلایندگی ایمنی شهروندان را نیز از بین می برد .

قالیباف افزود: خوشبختانه با همکاری سازمان نوسازی خودروها و سازمان محیط زیست و شهرداری مقرر شد که مینی بوسهای شهرداری مورد نوسازی قرار گیرند که امیدواریم سال آینده بتوانیم تمام مینی بوسهای فرسوده را از رده خارج کنیم .

شهردار تهران در ادامه با تاکید بر اینکه ساماندهی موتورسیکلتها که لجام گسیخته به خصوص در مرکز شهر تردد دارند یکی از اقدامات مهم در زمینه کاهش آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ارتقای ایمنی شهروندان است، گفت: ما در شهر شاهد تردد موتورسیکلتهایی هستیم که با ارتفاع دو متر و وزن 300 کیلو بار جابه جا می کنند حال آنکه با همین وضعیت نیز دو سرنشین هستند، سبقت می گیرند و خلاف جهت نیز تردد می کنند.

قالیباف اظهار کرد: موتورسیکلتها که لجام گسیخته و بی توجه به قانون در شهر تردد می کنند چهره بسیار زشتی را از تهران به نمایش گذاشته اند و یکی از مهمترین اقداماتی که باید همه دست به دست هم دهیم تا آن را محقق کنیم جایگزینی موتورسیکلتهای برقی به جای بنزینی است.

قالیباف تاکید کرد: باید با یک تصمیم از ورود موتورسیکلتها به مرکز شهر جلوگیری کنیم و برای ساماندهی تردد موتورسیکلتها باید سازمان محیط زسیت، راهنمایی و رانندگی و همه سازمانهای مسئول دست به دست هم دهند.

شهردار تهران در پایان تصریح کرد: توسعه حمل و نقل عمومی، مهمترین، کوتاهترین، مقرون به صرفه ترین و بهترین راهکار برای حل معضل ترافیک آلودگی هوا و آلودگی صوتی در شهر است.