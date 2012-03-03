به گزارش خبرنگار مهر، بعد از علی کفاشیان و عزیزالله محمدی نوبت محمد حسین قریب بود که برنامه هایش را برای فدراسیون رسانه ای کند. او روز پنجشنبه هفته گذشته و بعد از مطالعه برنامه های دو رقیب خود، برنامه هایش را تدوین و منتشر کرد.

کفاشیان و محمدی در برنامه های خود با چشم پوشی از شرایط کنونی فوتبال، به ارائه برنامه و چشم انداز چهار سال آینده پرداختند، در حالی که برنامه‌های قریب به نقد وضعیت فعلی هم چشم دارد و برنامه های او برای اداره فوتبال در سالهای آینده به صورت کلی و مبهم تدوین شده است. علاوه بر این قریب که سعی می کند با استفاده از ناکامی های فدراسیون فوتبال در سالهای گذشته خودش را به عنوان ناجی فوتبال معرفی کند، ناکارآمدی باشگاه ها را هم به پای فدراسیون فوتبال نوشته است.

تطبیق بخش هایی از برنامه های قریب با علی کفاشیان نشان می دهد که او بسیاری از برنامه هایش را از رئیس فعلی فدراسیون فوتبال وام گرفته است. هر چند که در برنامه های او یک بخش ویژه به نام " نگاهی به وضعیت فوتبال در وضع موجود" اختصاص داده شده است. در واقع قریب در این بخش به نقد و ارزیابی عملکرد چهار ساله فدراسیون فوتبال پرداخته و آنرا در سه محور امور فنی، امور اقتصادی و امور تشکیلاتی به چالش کشیده است.

این در حالی است که قریب چند سال از فوتبال دور بوده و به همین خاطر کارنامه ای برای نقد عملکردش وجود ندارد. در واقع او با استفاده از این فرصت، نوک پیکان برنامه هایش را به جای ارائه راهبردهای جزیی و شفاف، به کوبیدن رقبا اختصاص داده است؛ موضوعی که بیشتر در مناظره های تلویزیونی به کار گرفته می شود تا در ارائه برنامه های سازنده.

البته قریب در تدوین قسمت هایی از برنامه‌اش هم دچار اشتباهاتی شده و یا به راحتی موفقیت‌های اصلی فدراسیون فوتبال را نادیده گرفته است. به عنوان مثال او در بخش" نگاهی به وضعیت فوتبال در وضع موجود" و در مبحث امور فنی به اشتباه ناکامی تیم ملی فوتبال بزرگسالان را حذف از رقابت های مقدماتی جام جهانی 2012 عنوان کرده است، در حالی که تیم ملی با اقتدار از مسابقات مقدماتی 2014 به مرحله نهایی مقدماتی صعود کرد و حتی اگر منظور قریب مسابقات جام جهانی 2010 بوده بازهم در زمان آن مرتکب اشتباه شده است.

در همین قسمت به نایب قهرمانی تیم فوتسال بانوان اشاره شده است که به نظر می رسد در این برنامه به عنوان نقطه ضعف فدراسیون آورده شده است، در حالی که کسب این عنوان برای اولین بار توسط تیم بانوان فوتسالیست به دست آمده و قطعا نمی تواند نقطه ضعف به حساب بیاید.

لیگ قهرمانان آسیا و کاهش دو سهمیه ایران هم از مباحثی است که قریب در برنامه اش به وسیله آن عملکرد فدراسیون را به چالش کشیده است. با وجود این کمتر کسی است که نداند وظیفه فدراسیون فوتبال توسعه زیرساختهای باشگاه ها نیست؛ با این حال عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ پس از هر جلسه با کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازدید بازرسان نکات اصلی را به باشگاه ها گوشزد می کرد و بارها به آنها بابت کاهش سهمیه هشدار داده بود.

در برنامه های قریب حذف تیم فوتبال نوجوانان در بازی های آسیایی 2011 هم به چشم می خورد. در حالی که در کنار آن به این مسئله توجه نشده است که تیم نوجوانان یکسال پیش از آن قهرمان آسیا شده بود و به رده نهم دنیا هم دست یافته بود.

حذف تیم ملی فوتبال بانوان هم به دلیل عدم هماهنگی برای پوشش اسلامی در حالی به عنوان یکی از مشکلات فدراسیون آورده شده است که فیفا هنوز جواب قطعی به پوشش اسلامی بانوان نداده است و این مسئله همچنان در دستور بررسی است.

"تعاملات فدراسیون با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا" هم از دیگر مباحثی است که قریب با استناد به آن عملکرد فدراسیون را ضعیف قلمداد کرده است. در حالی که محمد بن همام رئیس وقت کنفدراسیون فوتبال آسیا در زمان ریاست کفاشیان دو بار به ایران سفر کرد و از نزدیک با رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان تربیت بدنی گفتگو کرد.

علاوه بر این کفاشیان با "سپ بلاتر" رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم چند جلسه حضوری برگزار کرد و با او در خصوص مسائل مختلف صحبت هایی داشت. علاوه بر این تعامل فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به واسطه استانداردسازی باشگاه ها برای لیگ قهرمانان در سالهای گذشته به بالاترین حد خود رسیده بود.

انتخابات فدراسیون فوتبال در شرایطی روز 15 اسفندماه برگزار خواهد شد که علی کفاشیان، عزیز محمدی و محمدحسین قریب برای نشستن روی صندلی ریاست با یکدیگر رقابت خواهند کرد. آنچه در سه برنامه ارائه شده کاندیداهای فدراسیون فوتبال مطرح شده بیشتر به شعارهای انتخاباتی می ماند که راهکاری برای خارج شدن از وضعیت موجود ارائه نشده و به نظر می رسد هر فرد دیگری هم اگر قصد حضور در انتخابات را داشت می توانست چنین برنامه ای را ارائه کند.