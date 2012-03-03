تظاهرات مصری ها در مقابل مقر اتحادیه عرب/ تاکید بر اخراج سفیر بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مرآة البحرین، احزاب مختلف سیاسی مصر روز گذشته با برپایی تظاهراتی در مقابل مقر اتحادیه عرب در قاهره جنایات رژیم آل خلیفه را محکوم کردند و اخراج سفیر بحرین در مصر را خواستار شدند.

معترضین همچنین تاکید کردند که سفرای قطر، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی باید به دلیل مشارکت در کشتار مردم در جهان عرب از قاهره اخراج شوند.

تظاهرات کنندگان بر ضرورت تشکیل کمیته ای مردمی و حقیقت یاب در بحرین تاکید و اعلام کردند که موضوع بحرین باید در دستور کار اجلاس سران عرب در بغداد قرار گیرد.

معترضین با سر دادن شعار از اتحادیه عرب خواستند که برای توقف جنایات آل خلیفه و قلع و قمع مردم بحرین فورا وارد عمل شوند و مسئله بحرین در نشست های عادی و فوق العاده اتحادیه عرب مورد بررسی قرار گیرد.

حاضران در این تظاهرات از دولت کنونی مصر و پارلمان این کشور خواستند که موضع قاطعی را در قبال بحرین اتخاذ کنند.