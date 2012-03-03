160 هزار هکتار اراضی تصرف شده را پس گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در نشستی خبری با اشاره به برگزاری هفته منابع طبیعی از روز 15 اسفندماه، به تشریح برنامه های این هفته پرداخت و گفت: روز دوشنبه مراسم درختکاری با حضور تعدادی از مسئولان در پارک جنگلی خجیر برگزار می شود، همچنین در روز دوم هفته منابع طبیعی سفری به استان سیستان و بلوچستان در راستای اقدامات موثری که برای مقابله با بیابان زدایی و طرحهای آبخیزداری انجام شده است، خواهیم داشت.

وی در رابطه با ساخت و سازهای مسکن مهر در پارک جنگلی خجیر اظهارداشت: پارک خجیر در حوزه مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست است ولی بحث احیای مناطق و درختکاری از سوی ما دنبال می شود.



معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: این امر در شورای عالی شهرسازی مطرح شده اما هنوز نهایی نشده است، ضمن اینکه پیشنهادی نیز برای الحاق بخشی از اراضی شهرک جدید پردیس مطرح شده که باز این مسئله نیز هنوز نهایی نشده تا در رابطه با آن اظهارنظر کنم، لذا از آنجایی که این موضوع بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست دنبال می شود اجازه بدهید در رابطه با پیشینه این موضوع ورود نکنم.



رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره وضعیت بد اسکان خانوارها در حاشیه شهر آستارا گفت: این اولین تجربه سازمان در زمینه اسکان خانوارها در حاشیه شهر آستارا بوده است اما از آنجایی که قرار بود همه دستگاهها به صورت هماهنگ در جهت ارائه امکانات به این خانوارها اقدام کنند، این اتفاق صورت نگرفت و مشکلات همچنان پابرجاست.



اورنگی توضیح داد: کارگروهی در این رابطه تشکیل شده و جلسه ای نیز با استاندار برگزار شده که در نتیجه قرار است از محل اعتبارات عمرانی سال آینده مشکلات زیرساختی این شهرک که تعدادی از خانوارها در آن اسکان دارند، رفع شود، همچنین شهرک صنعتی به وسعت 15 هزار هکتار موظف شده است تا نسبت به ایجاد اشتغال برای این خانوارها اقدام کند.



وی همچنین در رابطه با آمار زمین خواری در کشور تصریح کرد: در 5 سال اخیر 160 هزار هکتار از اراضی تصرف شده بازپس گیری و عمدتا منجر به خلع ید و در اختیار دولت قرار گرفته است.



معاون وزیر جهادکشاورزی در ادامه به مطرح شدن پرونده های مختلفی در رابطه با تصرف اراضی اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده ها که در چهارمحال و بختیاری بود، 5 هزار و 600 هکتار رای قطعی علیه منابع طبیعی صادر شده بود که با توجه به اعمال ماده 18 برای رسیدگی مجدد به مرجع قضایی داده شده تا رای قطعی صادر شود.



اورنگی ادامه داد: در استان بوشهر نیز پرونده دیگری مطرح شده بود که 346 هکتار در منطقه پارس جنوبی در 13 پرونده طرح دعوی شده بود که پس از رسیدگی رای قطعی صادر شد؛ بنابراین براساس حکم صادر شده از 346 هکتار، 344 هکتار آن به نفع دولت رای قطعی اعلام شد که قیمت آن بالغ بر 150 میلیارد تومان است.



این مقام مسئول افزود: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در هفته منابع طبیعی، 12 میلیون اصله نهال در سطح کشور کاشته می شود که 1.5 میلیون اصله درخت در استانهای شمالی و مابقی برای استانهای خارج از شمال کشور در نظر گرفته شده است.



وی تصریح کرد: در رابطه با توسعه دامنه جنوبی البرز نیز 10 هزار هکتار در دستور کار قرار گرفته که شامل جنگلهای و بذرکاری می شود. خوشبختانه این امر 20 درصد رشد داشته که 15 میلیارد تومان برای سال 91 تخصیص اعتبار داده شده است.



رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در رابطه با جنگل کاری در گردنه حیران آستارا نیز گفت: برای توسعه جنگلهایی که در سمت ایران قرار گرفته، 450 هکتار از محل طرح صیانت از جنگلها در دستور کار قرار گرفته است.



وی تصریح کرد: از 135 میلیون هکتار اراضی کشور 126 میلیون هکتار سند به نام دولت گرفته شده است که 70 میلیون هکتار آن از طریق نقشه ها تبدیل به رقومی شده و 40 میلیون هکتار نیز از طریق سازمان ثبت اسناد کشور هماهنگ شده که در طرح کاداستر ملی 10 میلیون هکتار آن در حال حاضر تحت پوشش قرار گرفته است.



اورنگی، میزان بیابانهای کشور را 32.5 میلیون هکتار اعلام کرد و افزود: وسعت کانون های فرسایش بادی و بحرانی در کشور 6 میلیون هکتار است که در این راستا، 6 طرح مشترک با جوامع بین المللی در زمینه بیابان زدایی در حال انجام هستیم.



وی در رابطه با این مطلب که جنگلهای شمال در 30 سال گذشته به نصف رسیده است، گفت: این مسئله درست نیست، زیرا با توجه به دو دوره عکس برداری صورت گرفته در سالهای پس از انقلاب جنگل های شمال کشور، 91 هزار هکتار افزایش سطح داشته اند.



اورنگی از افتتاح 221 پروژه در هفته منابع طبیعی خبر داد و افزود: این پروژه ها در 2 میلیون هکتار با اعتباری بالغ بر 72 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.



وی همچنین در رابطه با بحث گازرسانی به روستائیان و مناطق جنگلی افزود: از حدد 4 ماه پیش جلساتی را با همکاران وزارت نفت در سطح وزارتخانه برگزار کرده ایم، در این میان برخی از استانها که شرایط روستاها و مناطق جنگلی مطلوبی نداشته مد نظر قرار گرفته و هماهنگی هایی برای هموار کردن مسیر شبکه گازرسانی انجام داده ایم تا طی توافقات صورت گرفته به تدریج در روستاهایی که در کانونهای جنگلی قرار گرفته اند، گازرسانی صورت گیرد.



اورنگی یکی از تهدیدهای جنگل های کشور را چرای دام دانست و گفت: یکی از مشکلات ما خروج دام از مناطق جنگلی است. براساس برنامه پنجم توسعه، ساماندهی خروج دام از جنگلها مورد توجه قرار گرفته است و در این رابطه رویکرد جدیدی را اتخاذ کرده ایم.



رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور همچنین در رابطه با لایحه بودجه 91 نیز تصریح کرد: برای اولین بار در لایحه بودجه 91 سه ردیف جدید در رابطه با جنگل ها در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه طرح صیانت از جنگلهای تورانی و مرکزی همچنین ارسباران و جنگلهای زاگرس نیز در لایحه بودجه 91 پیش بینی شده است.



اورنگی در رابطه با اختصاص 5 هزار میلیارد ریال برای جلوگیری از ریزگردها توضیح داد: در سفر هیئت دولت به استان بوشهر، قرار شد مبلغ 478 میلیارد تومان تومان از منابع وزارت نفت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی با هدف مقابله با بیابان زدایی و تثبیت شن‌های روان قرار گیرد. هدف این طرح مقابله با ریزگردها نبوده است اما یکی از دستاوردهای طرح می تواند جلوگیری از پدیده ریزگردها باشد.



وی بهره مالکانه طرحهای مدیریتی منابع طبیعی را 6 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 50 درصد این مبلغ به سازمان جنگلها اختصاص داده شده و لازم به ذکر است که اعتبارات سازمان جنگلها در مقایسه با وزارت جهاد کشاورزی رشد بسیاری بالایی را داشته است.



اورنگی در رابطه با رشد اعتبارات حوزه آبخیزداری نیز تصریح کرد: اعتبارات این حوزه بالای 20 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه 46 تا 47 درصد بودجه سازمان در بخش آبخیزداری متمرکز شده است.



وی در رابطه با تصمیم گیری برای باغ گیاهشناسی شهرستان نوشهر نیز گفت: طرح عبور جاده از باغ گیاهشناسی نوشهر در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شده و مواضع وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه حفظ باغ بوده و قرار است گروهی یا هیئتی به منطقه سفر کنند تا پس از بازدید گزارشی را به کمیسیون زیربنایی دولت مطرح کند.



این مقام مسئول در سازمان جنگلها در رابطه با ادغام این سازمان با محیط زیست تصریح کرد: مسئله ادغام سازمان جنگل ها با سازمان حفاظت محیط زیست تنها یک شایعه است.



وی در رابطه با واگذاری زمین معوضی به کارمندان وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: با توجه به اینکه زمین های مورد نظر در بالای خط 1800 واگذار شده است و محدوده شهر تهران نیز مشخص شده عملا اجازه ساخت و ساز به این افراد داده نمی شود، لذا با توجه به تصمیمات گرفته شده کارگروهی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل و از طریق استانداری محلهای پیشنهادی معوضی به تعاونی ها اعلام شده تا پس از بررسی و تایید به تدریج واگذاری صورت گیرد.