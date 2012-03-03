به گزارش خبرگزاری مهر، به همت انجمن فلسفه تعلیم و تربیت کارگاه آموزشی روش پژوهش پدیدارشناسی و هرمنوتیک، ویژه دانشجویان و اعضای هیئت علمی 18 اسفندماه در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.



این کارگاه با تدریس دکتر خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران همراه و هزینه ثبت نام برای دانشجویان 30 هزار تومان و برای اعضای هیئت علمی 50 هزار تومان اعلام شده است.



این کارگاه ساعت 8 تا 13 روز پنجشنبه 18 اسفندماه در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، طبقه سوم، اتاق شورا برگزار می شود.