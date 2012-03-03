ابراهیم جدکاره در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: هنوز در مرحله تجمیع صندوق‌ها و جمع‌بندی آرا هستیم و بنابراین اعلام آمار رسمی در این مرحله از طرف ما منع قانونی دارد.

وی عنوان کرد: کار رأی‌ شماری تمامی صندوق‌ها به پایان رسیده ولی ما باید آمار اعلامی صندوق‌ها را با موازین قانونی و گزارشات هیئت‌های اجرایی، بازرسی و نظرات چک کنیم و بنابراین چند ساعت آینده به‌ صورت رسمی نظر ستاد انتخابات نیشابور اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: آمار رسمی آرای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در این حوزه انتخابیه نیز به ‌زودی اعلام می‌شود.