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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

جدکاره خبر داد:

نتایج رسمی انتخابات حوزه انتخابیه نیشابور به ‌زودی اعلام می‌شود

نتایج رسمی انتخابات حوزه انتخابیه نیشابور به ‌زودی اعلام می‌شود

نیشابور - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات نیشابور گفت: نتایج رسمی انتخابات حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه تا بعد از اذان ظهر اعلام می‌شود.

ابراهیم جدکاره در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: هنوز در مرحله تجمیع صندوق‌ها و جمع‌بندی آرا هستیم و بنابراین اعلام آمار رسمی در این مرحله از طرف ما منع قانونی دارد.

وی عنوان کرد: کار رأی‌ شماری تمامی صندوق‌ها به پایان رسیده ولی ما باید آمار اعلامی صندوق‌ها را با موازین قانونی و گزارشات هیئت‌های اجرایی، بازرسی و نظرات چک کنیم و بنابراین چند ساعت آینده به‌ صورت رسمی نظر ستاد انتخابات نیشابور اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: آمار رسمی آرای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در این حوزه انتخابیه نیز به ‌زودی اعلام می‌شود.

کد مطلب 1550442

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