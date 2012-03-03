پاکسازی سطح شهر قم از تبلیغات انتخاباتی با 60 اکیپ

جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخاب قطعی نمایندگان قم در این دوره، یادآور شد: کار پاکسازی سطح شهر از تبلیغات اتنخاباتی نامزدها از ساعت 11 شب گذشته در نواحی و مناطق هشت گانه شهرداری قم آغاز شده و تا پاکسازی کامل ادامه دارد.
وی یادآور شد: این کار با استفاده از 60 اکیپ 10 نفره ویژه پاکسازی و با استفاده از تجهیزات کامل از جمله تانکر شستشو، واترجت و ابزارهای دستی آغاز شده تا در حداقل زمان ممکن، این تبلیغات از سطح شهر جمع آوری شود.
نجف زاده اظهار داشت: در این طرح کلیه معابر اصلی و فرعی، مبلمان شهری، تاسیسات ادارات و ... در سطح شهر به صورت ویژه پاکسازی می شود.
وی با بیان این که تاکنون بخش عمده ای از شهر پاکسازی شده است، تصریح کرد: 20 درصد باقی مانده که از جمله آن ایستگاه های اتوبوس است، توسط چندین اکیپ جدید حداکثر تا چند ساعت آینده امروز پاکسازی خواهند شد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری قم از پاکسازی سطح شهر قم از تبلیغات انتخاباتی با استفاده از 60 اکیپ شهرداری خبر داد.
جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخاب قطعی نمایندگان قم در این دوره، یادآور شد: کار پاکسازی سطح شهر از تبلیغات اتنخاباتی نامزدها از ساعت 11 شب گذشته در نواحی و مناطق هشت گانه شهرداری قم آغاز شده و تا پاکسازی کامل ادامه دارد.
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