پاکسازی سطح شهر قم از تبلیغات انتخاباتی با 60 اکیپ

جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخاب قطعی نمایندگان قم در این دوره، یادآور شد: کار پاکسازی سطح شهر از تبلیغات اتنخاباتی نامزدها از ساعت 11 شب گذشته در نواحی و مناطق هشت گانه شهرداری قم آغاز شده و تا پاکسازی کامل ادامه دارد.



وی یادآور شد: این کار با استفاده از 60 اکیپ 10 نفره ویژه پاکسازی و با استفاده از تجهیزات کامل از جمله تانکر شستشو، واترجت و ابزارهای دستی آغاز شده تا در حداقل زمان ممکن، این تبلیغات از سطح شهر جمع آوری شود.



نجف زاده اظهار داشت: در این طرح کلیه معابر اصلی و فرعی، مبلمان شهری، تاسیسات ادارات و ... در سطح شهر به صورت ویژه پاکسازی می شود.



وی با بیان این که تاکنون بخش عمده ای از شهر پاکسازی شده است، تصریح کرد: 20 درصد باقی مانده که از جمله آن ایستگاه های اتوبوس است، توسط چندین اکیپ جدید حداکثر تا چند ساعت آینده امروز پاکسازی خواهند شد.