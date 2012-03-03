کمیته های مشورتی اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق مهدوی - معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای به تمام واحدها و مراکز آموزشی تاکید کرد: با توجه به سیاست ها و برنامه های اعلام شده توسط ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، یکی از اصول بنیادین موفقیت و پویایی در هر سازمان، بهره گیری از نقطه نظرات و پیشنهادهای ارزشمند سطوح مختلف عوامل و ارکان تشکیل دهنده آن است.

در این بخشنامه آمده است: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای علمی و فرهنگی جامعه، نیازمند نقطه نظرات اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان است تا گنجینه ای از ایده ها و عقاید ارزشمند حاصل شود و در صورت بکارگیری صحیح و هدفمند آن، یکی از بهترین شیوه های نیل به پیشرفت و تعالی دانشگاه فراهم خواهد شد.

در این بخشنامه با اشاره به راه اندازی پایگاه اینترنتی کمیته های مشورتی به آدرس WWW.MOSHAVERAN.IAU.IR از اساتید، کارکنان و دانشجویان خواسته شده است ضمن ثبت نام در کمیته های مشورتی نسبت به اعلام نقطه نظرات خود اقدام کنند.

در این بخشنامه تاکید شده است: روسای واحدها یک ماه از تاریخ صدور این بخشنامه فرصت دارند تا ضمن اطلاع رسانی صحیح این بخشنامه، امکانات لازم برای تسهیل در ثبت نام مراجعین را فراهم کنند.