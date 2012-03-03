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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

با دستور رئیس دانشگاه؛

کمیته های مشورتی اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد راه اندازی شد

کمیته های مشورتی اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد راه اندازی شد

بر اساس تصمیم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، کمیته های مشورتی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تشکیل و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق مهدوی - معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای به تمام واحدها و مراکز آموزشی تاکید کرد: با توجه به سیاست ها و برنامه های اعلام شده توسط ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، یکی از اصول بنیادین موفقیت و پویایی در هر سازمان، بهره گیری از نقطه نظرات و پیشنهادهای ارزشمند سطوح مختلف عوامل و ارکان تشکیل دهنده آن است.

در این بخشنامه آمده است: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای علمی و فرهنگی جامعه، نیازمند نقطه نظرات اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان است تا گنجینه ای از ایده ها و عقاید ارزشمند حاصل شود و در صورت بکارگیری صحیح و هدفمند آن، یکی از بهترین شیوه های نیل به پیشرفت و تعالی دانشگاه فراهم خواهد شد.

در این بخشنامه با اشاره به راه اندازی پایگاه اینترنتی کمیته های مشورتی به آدرس WWW.MOSHAVERAN.IAU.IR از اساتید، کارکنان و دانشجویان خواسته شده است ضمن ثبت نام در کمیته های مشورتی نسبت به اعلام نقطه نظرات خود اقدام کنند.

در این بخشنامه تاکید شده است: روسای واحدها یک ماه از تاریخ صدور این بخشنامه فرصت دارند تا ضمن اطلاع رسانی صحیح این بخشنامه، امکانات لازم برای تسهیل در ثبت نام مراجعین را فراهم کنند.

کد مطلب 1550445

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