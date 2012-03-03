موفقیت 50 درصدی لیست جبهه متحد اصولگرایان در آذربایجان غربی

حجت الاسلام سید محمد فخری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان از هشت لیست نامزد انتخاباتی اعلامی مورد حمایت جبهه متحد اصولگریان 6 نفر از نامزدهای انتخابات استان به مجلس نهم راه یافتند.

وی لیست نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در ارومیه که به مجلس نهم راه یافتند نادر قاضی پور و جواد جهانگیرزاده از ارومیه، سلماس علی اکبر آقایی، ماکو محمد علی پور، میاندوآب روح الله بیگی، نقده باباخان اسکندری اعلام کرد.

حجت الاسلام فخری ادامه داد: از 12 نماینده راه یافته به مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 6 نفر از افراد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان است که نشان دهنده موفقیت بالای 50 درصدی این جبهه در بین سایر احزاب و گروههای سیاسی فعال در استان است.