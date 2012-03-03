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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

موفقیت 50 درصدی لیست جبهه متحد اصولگرایان در آذربایجان غربی

موفقیت 50 درصدی لیست جبهه متحد اصولگرایان در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: روحانی معتمد جبهه متحد اصولگرایان آذربایجان غربی از موفقیت 50 درصدی لیست جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان خبر داد.

حجت الاسلام سید محمد فخری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان از هشت لیست نامزد انتخاباتی اعلامی مورد حمایت جبهه متحد اصولگریان 6 نفر از نامزدهای انتخابات استان به مجلس نهم راه یافتند.

وی لیست نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در ارومیه که به مجلس نهم راه یافتند نادر قاضی پور و جواد جهانگیرزاده از ارومیه، سلماس علی اکبر آقایی، ماکو محمد علی پور، میاندوآب روح الله بیگی، نقده باباخان اسکندری اعلام کرد.

حجت الاسلام فخری ادامه داد: از 12 نماینده راه یافته به مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 6 نفر از افراد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان است که نشان دهنده موفقیت بالای 50 درصدی این جبهه در بین سایر احزاب و گروههای سیاسی فعال در استان است.

کد مطلب 1550446

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