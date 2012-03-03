رقابت 20 نماینده تهران در دور دوم/اکثریت منتخبین از جبهه متحد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به مشارکت گسترده مردم در انتخابات گفت: مشارکت خوب مردم در تهران غیرقابل تصور بود.

وی در ادامه افزود: گمانه زنی ها حاکی از این است که حداقل 7 نفر و حداکثر 10 نفر در این دوره از انتخابات در دور اول انتخابات در تهران به مجلس راه می یابند.

زاکانی خاطرنشان کرد: این 10 نفر همگی اصولگرا بوده و باز طبق گمانه زنی ها از 30 نفر استان تهران 27 نفر متعلق به لیست های اصولگرا و از میان اصولگرایان سه پنجم این تعداد کاندیداهای جبهه متحد اند.

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات در کل کشور بالای 65 درصد بوده که نسبت به دوره های هفتم و هشتم بیشتر است.

زاکانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، که از وی پرسید، با توجه به برخی چهره های شاخص مجلس نتوانستند در این دوره به مجلس راه یابند، به نظر شما ترکیب جدید مجلس نهم تعاملش با دولت چگونه خواهد بود؟ گفت: مجلس نهم یک مجلس ضابطه محور و قانون محور است و در نهایت همکاری با قوای دیگر باید با یک انسجام و اهتمام ویژه بر جایگاه خودش و پیگیری حقوق ملت پافشاری کنند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: چیزی که از ترکیب مجلس نهم مشاهده می شود؛ گواه همین امر است و مجلس جدید باید پیگیر آنچه که نیاز نظام وملت است باشد.