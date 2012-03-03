چهره ها و نماینده هایی که نتوانستند وارد مجلس نهم شوند

به گزارش خبرنگار مهر،براساس نتایجی که از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شده است برخی از چهره های اصولگرا و اصلاح طلب و تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم از ورود به مجلس نهم بازماندند،اسامی زیر نمایندگان و فعالان سیاسی هستند که حائز آرای لازم نشدند.البته این اسامی براساس آخرین نتایج وزارت کشور تکمیل می شود.
احمد ناطق نوری که در سی سال گذشته همواره به عنوان نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی مازندران راهی مجلس میشد اینبار در رقابت با کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان از ورود به ساختمان سبز بهارستان بازماند.عبدالوحید فیاضی کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان توانست در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که روز گذشته در سراسر کشور برگزار شد، با کسب اکثریت آراء به عنوان نماینده مردم نور و محمودآباد راهی خانه ملت شود.
همچنین محمدمهدی مفتح نماینده چند دوره حوزه انتخابیه رزن و ستار هدایت خواه از حوزه انتخابیه بویر احمد و دنا نیز نتوانستند وارد مجلس نهم شوند.
پروین احمدی نژاد در حوزه انتخابیه گرمسار از راهیابی به مجلس بازماند.
پس از شمارش آرا در حوزه انتخابیه گرمسار غلامرضا کاتب با 16228 رای نفر اول و پروین احمدی نژاد با 15500 رای نفر دوم شد.
پروین احمدی نژاد خواهر رئیس جمهور و زاده گرمسار است.
یکی از چهره های اصلاح طلب مجلس هشتم که نتوانست آرا مردم را بدست آورد مصطفی کواکبیان است.عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم با 19000 رای نفر دوم در حوزه انتخابیه سمنان شد.و علیرضا خسروی با 23000 منتخب مردم در این حوزه انتخابیه شد.
محمد رضا خباز عضو دیگر فراکسیون اقلیت و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز نتوانست به مجلس نهم راه یابد.
*همچنین حجتالاسلام مجتبی ذوالنور و حجتالاسلام علی بنایی از حوزه انتخابیه قم حائز اکثریت آرا نشدند.علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس هشتم است.
مجتبی ذوالنور نیزپیش از این جانشین نماینده مقام معظم رهبری در سپاه پاسداران بود.
قدرت الله علیخانی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را داشت، در رقابت های انتخاباتی مجلس نهم حذف شد.
بنابراین گزارش،عبدالرحمان رستمیان برای اولین بار نماینده شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی شد و ملک محمدی نماینده فعلی شهرستان دامغان از ورود به مجلس نهم بازماند.
حمید رضا خصوصی منتخب جبهه متحد اصولگرایان گیلان با کسب 30 هزار و 500 رای به عنوان نماینده حوزه انتخابیه صومعهسرا شد. سید کاظم دلخوش در این رقابت حدود 23 هزار رای را به دست آورد و از دور نمایندگی مجلس نهم بازماند.
در حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهیندژ، روحالله بیگی و مهدی عیسیزاده با کسب آرای لازم به عنوان نمایندگان این حوزه راهی مجلس نهم شدند. محبی نیا عضو هیات رئیسه مجلس نیز نامزد اصولگرایان بود که رای نیاورد.
همچنین جمعی ازچهره های دیپلماتیک داوطلب حضور در مجلس نهم که بعضا سابقه نمایندگی نیز داشته اند، از ورود به مجلس بازماندند. سید احمد موسوی سفیر ایران در سوریه، محمد باقر بهرامی سفیر ایران در آذربایجان، حسین نوش آبادی سفیر ایران در عمان و محمد رضا مجیدی سفیر ایران در یونسکو و محمد حسن قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در ایتالیا و مکزیک به ترتیب از حوزه های انتخابیه اهواز، اسد آباد، ورامین ، بیرجند و کاشان نامزد انتخابات شده بودند که به مجلس راه نیافتند.
ولی اسماعیلی عضو شاخص فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس نیز در این دوره از انتخابات با پذیرش شکست از رقیب خود میرقسمت موسوی از جبهه متحد اصولگرایان، از حضور در مجلس نهم بازماند.
سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر و عضو فراکسیون انقلاب اسلامی از ورود به مجلس نهم باز ماند و به جای وی محسن صرامی فروشان با کسب ۳۱ هزار و ۲۹۹ رای حائز اکثریت آرا شد.
جواد صبور و قاسم محمدی از حوزه انتخابیه اردبیل نیز نتوانستند به مجلس نهم راه یابند.
امیر طاهرخانی نماینده تاکستان در دوره هشتم مجلس حائز اکثریت آرا نشد و رجب رحمانی با کسب 37 هزار و 643 رای به عنوان نماینده مردم این شهرستان راهی مجلس شورای اسلامی شد.
حجتالاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم و عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس هشتم.
اصغر گرانمایه پور از حوزه انتخابیه کاشان،علی مطهری از حوزه انتخابیه شبستر،اقبال محمدی از حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد و محمد علی پرتوی از حوزه انتخابیه سردشت و پیرانشهرنتوانستند پیروز انتخابات مجلس نهم شوند.
جاسم ساعدی نماینده شوش و دانیال و عضو هیات رییسه مجلس، حجتالاسلام سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه،بهمن محمدی نماینده فریدن، فریدونشهر و چادگان،محمد کریم عابدی نماینده فردوس، طبس، بشرویه و سرایان، محمد قیوم دهقانی نماینده ایرانشهر، و بهمن مرادنیا نماینده بیجار و حسنآباد از راه یافتن به مجلس نهم بازماندند.
علی اصغر یوسفنژاد با 57 هزار و 282 رای،نیز نتوانست وارد مجلس شود و سید رمضان شجاعی کیاسری با 62 هزار و 126 رای نیز توانست به مجلس شورای اسلامی راه یابد.
در حوزه بوشهر گناوه و دیلم از مجموع 122 هزار و 407 رای، عبدالکریم جمیری با 47 هزار و 538 رای به عنوان نماینده منتخب این حوزه به مجلس رفت. و سیدکریم موسوی با 27 هزار و 133 رای، غلامعلی میگلینژاد با 22 هزار و 918 رای، عبدالحمید خدری با 18 هزار و 122 رای و علی دریمی با چهار هزار و 602 رای و سید حسن بصری با دو هزار و 94 رای در ردههای بعدی قرار گرفتند.
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