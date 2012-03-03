چهره ها و نماینده هایی که نتوانستند وارد مجلس نهم شوند

به گزارش خبرنگار مهر،براساس نتایجی که از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شده است برخی از چهره های اصولگرا و اصلاح طلب و تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم از ورود به مجلس نهم بازماندند،اسامی زیر نمایندگان و فعالان سیاسی هستند که حائز آرای لازم نشدند.البته این اسامی براساس آخرین نتایج وزارت کشور تکمیل می شود.

احمد ناطق نوری که در سی سال گذشته همواره به عنوان نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی مازندران راهی مجلس می‌شد این‌بار در رقابت با کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان از ورود به ساختمان سبز بهارستان بازماند.عبدالوحید فیاضی کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان توانست در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که روز گذشته در سراسر کشور برگزار شد، با کسب اکثریت آراء به عنوان نماینده مردم نور و محمودآباد راهی خانه ملت شود.

همچنین محمدمهدی مفتح نماینده چند دوره حوزه انتخابیه رزن و ستار هدایت خواه از حوزه انتخابیه بویر احمد و دنا نیز نتوانستند وارد مجلس نهم شوند.

پروین احمدی نژاد در حوزه انتخابیه گرمسار از راهیابی به مجلس بازماند.

پس از شمارش آرا در حوزه انتخابیه گرمسار غلامرضا کاتب با 16228 رای نفر اول و پروین احمدی نژاد با 15500 رای نفر دوم شد.



پروین احمدی نژاد خواهر رئیس جمهور و زاده گرمسار است.

یکی از چهره های اصلاح طلب مجلس هشتم که نتوانست آرا مردم را بدست آورد مصطفی کواکبیان است.عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم با 19000 رای نفر دوم در حوزه انتخابیه سمنان شد.و علیرضا خسروی با 23000 منتخب مردم در این حوزه انتخابیه شد.

محمد رضا خباز عضو دیگر فراکسیون اقلیت و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز نتوانست به مجلس نهم راه یابد.

*همچنین حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور و حجت‌الاسلام علی بنایی از حوزه انتخابیه قم حائز اکثریت آرا نشدند.علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس هشتم است.

مجتبی ذوالنور نیزپیش از این جانشین نماینده مقام معظم رهبری در سپاه پاسداران بود.

قدرت الله علیخانی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را داشت، در رقابت های انتخاباتی مجلس نهم حذف شد.

بنابراین گزارش،عبدالرحمان رستمیان برای اولین بار نماینده شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی شد و ملک محمدی نماینده فعلی شهرستان دامغان از ورود به مجلس نهم بازماند.

به دنبال اعلام نتایج کامل انتخابات در حوزه انتخابیه کرمان و راور، حجت الاسلام حسین جلالی، عضو جبهه پایداری و رئیس دفتر آیت الله مصباح یزدی از راهیابی به مجلس نهم بازماند.

با پایان یافتن شمارش آرا در حوزه انتخابیه شهرستان‌های کرمان و راور محمدمهدی زاهدی وزیر سابق علوم و سفیر فعلی ایران در مالزی به عنوان نفر اول و محمدرضا پورابراهیمی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران به عنوان نفر دوم راهی بهارستان شدند.