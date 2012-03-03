بیماران نخاعی در معرض جدی پوکی استخوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب میرزا صالحی شنبه در جمع خبرنگاران اصفهان افزود: بی‌حرکتی طولانی مدت و عدم استفاده از اندام‌ها در بیماران قطع نخاعی در طولانی مدت سبب می‌شود که کلسیم از بافت‌های استخوانی برداشته و دانسیته استخوان‌ها کاهش یابد.

وی بیان داشت: کاهش دانستیه استخوان‌ها سبب شکستگی‌های پاتولوژیک استخوان‌ها می‌شود که این خود مشکلات متعدد دیگر برای بیمار قطع نخاعی به وجود می‌آورد.

عضو انجمن بنیاد نخبگان استان اصفهان ادامه داد: از آنجائیکه آسیب نخاعی‌ها پس از مدتی به عوارض متعددی از جمله پوکی استخوان ناشی از بی‌تحرکی طولانی، بی‌اختیاری ادرار و مدفوع، زخم بستر، عفونت‌های مکرر ادراری، سنگ‌های کلیوی و مبتلا می‌شوند بنابراین وسیله‌ای برای محافظت این بیماران از پوکی استخوان طراحی شده که هنوز به ثبت اختراع نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه عدم تحرک طولانی مدت سبب تحلیل رفتن عضلات آن عضو می‌شود و در ظاهر، عضو بی‌حرکت بسیار لاغر نشان داده می‌شود، ادامه داد: تاکنون پیشگیری از این دو عارضه فوق ممکن نبوده و پزشکان به جای پیشگیری درصدد درمان این مشکلات بر می‌آمدند که اثربخشی واقعی نیز دیده نمی‌شود.

میرزا صالحی افزود: وقتی کلسیم از بافت استخوانی برداشت شود، به طور طبیعی باید از راه کلیه‌ها و درون ادرار دفع شود که بالا بودن میزان کلسیم درون کلیه و ادرار سبب به وجود آمدن سنگهای سیستم ادراری می‌شود و این اختلال به خودی خود عفونت‌های متعدد ادراری در فرد قطع نخاعی را سبب شده که یکی از مهم‌ترین علل مرگ و میر در این بیماران است.

وی با بیان اینکه این دسته از بیماران در حال حاضر از وسیله‌ای به نام بریس برای ایستادن و تحمل وزن استخوان‌ها استفاده می‌شود که به دلیل ریجید بودن و سخت بودن نواحی متصل به اندام، نکروز در افراد شکل می‌گیرد، اضافه کرد: بیمار مبتلا به قطع نخاع به تنهایی قادر به استفاده و پوشیدن این وسیله نیست و خانواده بیمار به دلیل محدودیت‌های این وسیله و با توجه به دانشی که نسبت به پوکی استخوان دارند از این وسیله استفاده نمی‌کنند.

این مخترع و پژوهشگر اصفهانی تاکید کرد: در این وضعیت، وسیله‌ای برای جلوگیری از پوکی استخوان در بیماران قطع نخاعی طراحی شد.

وی با اشاره به اینکه وسیله نامبرده با درصد موفقیت بالایی قادر است مشکلات ذکر شده را مرتفع سازد، گفت: در صورتی که بتوان یک عضو بی‌حرکت را به حرکت واداشت و یا تحت اعمال وزن قرار داد، میزان تحلیل عضلانی و برداشت کلسیم از استخوان به حداقل می‌رسد.

میرزا صالحی بیان داشت: بیمار قطع نخاعی به راحتی روی این وسیله قرار می‌گیرد و سپس بعد از فیکس شدن بیمار از قسمت‌های طراحی شده، از وضعیت افقی (درازکش) به وضعیت عمودی (ایستا) در‌آمده و با این عمل استخوان‌ها و اندام‌های بیمار تحت نیروی جاذبه دچار اعمال وزن می‌شود دقیق مانند حالتی که خود بیمار ایستاده و وزن بدن خود را تحمل می‌کند.

وی اظهار داشت: تحمل وزن بدن خود عامل مهم و بازدارنده‌ایی از نظر برداشت کلسیم از استخوان‌ها است و از وارد شدن کلسیم درون خون و کلیه و بروز سنگ‌های ادراری جلوگیری می‌کند در این حالت بیمار به دلخواه خود ایستاده در می‌آید و این عمل به دفعات توسط شخص بیمار قابل انجام است.

عضو انجمن بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: عدم تشکیل سنگ ادراری و به دنبال آن عفونت ادراری به بهبود کیفیت زندگی بیمار قطع نخاعی می‌افزاید و از مهم‌ترین دلیل مرگ این بیماران یعنی عفونت‌های مکرر ادراری جلوگیری می‌کند که این خود گام بزرگ و موثری در علم نوین پزشکی است.

وی، یکی از مشخصه‌های اصلی این وسیله را قسمتی دانست که کف هر دو پای بیمار بر روی آن قرار گرفته به گونه‌ای که به صورت پدال طراحی شده، تصریح کرد: پدال‌های فوق تحت یک زاویه مشخص و قابل تنظیم حرکت می‌کند و سبب می‌شود مفصل مچ پاهای بیمار از حالت بی‌حرکتی کامل به حرکت درآمده و تحت یک دامنه حرکت استاندارد حرکت کند.

میرزا صالحی از فواید به حرکت درآمدن مفصل مچ پا عنوان کرد که عدم حرکت هر اندامی که عضلات فراوان دارد سبب تحلیل عضلانی آن عضو می‌شود، افزود: به حرکت واداشتن مفصل مچ پا و حرکت تاندون‌های عضلات مفصل به پا سبب به حرکت درآوردن مفصل مچ پا و به دنبال آن حرکت تاندون‌های عضلات متصل به پا و حرکت عضلات اندام تحتانی می‌شود.

وی گفت: به حرکت واداشتن اندام‌هایی که قادر به حرکت نیستند و عضلات آن حرکت ندارند سبب جلوگیری از تحلیل رفتن عضلات و پیشگیری از کنتراکچر آن عضلات می‌شود که وسیله ذکر شده به خوبی قادر است این اعمال را انجام دهد و از بروز کنتراکچر عضلانی جلوگیری کند.

این عضو نخبه اصفهان ادامه داد: با شرح این دو مکانیزم که به صورت کامل توضیح داده شده، از بروز عوارض مهمی در بیمار قطع نخاعی جلوگیری می‌شود و این گام مهمی در علم پزشکی است.