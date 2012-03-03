نمایندگان مجلس باید به دور از جناح بازی به منافع کشور بیندیشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رضا رمضانی با اشاره به اینکه وکلای مردم دراین دوره چهار ساله، کارنامه ای مقبول ازخود به یادگار گذاشته و عرصه قانونگذاری انقلاب را با تخصص و تعهد خود ارتقا دهند تا انقلاب مسیر تکاملی خود را طی کند.

وی اظهارداشت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی امروز بیش ازهرزمان دیگری به قوه عاقله نیازمند است که با تدبیرلازم، مشکلات مختلف را پشت سر بگذارد.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور آلمان گفت: به طور قطع نقش قوه عاقله اینست که جلوی هر نوع افراط و تفریط را مسدود کند، دراین راستا همه قوا به ویژه مجلس که تجلی آرای مردم است، می تواند نقشی اساسی را ایفا کند.

وی با بیان اینکه بدون شک توجه به عقلانیت درهر زمینه از ضرورتهای نظام است، افزود: از این رو مجلس نباید به محلی برای نزاع و مجادله مبدل شود بلکه باید مکان تضارب آرا برای رسیدن به قانونی کامل و جامع در عرصه های مختلف باشد.

رمضانی ادامه داد: هر اندازه جایگاه عقلانیت مورد خدشه قرار گیرد به همان اندازه مجلس جایگاه ارزشی و علمی خود را از دست خواهد داد.