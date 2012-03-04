کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی خاورمیانه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر بیمه و بانکداری اسلامی با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و گروه پیشگامان کویر یزد 20 و 21 اردیبهشت سال آینده در مرکز همایشهای بین المللی مخابرات شیراز برگزار می شود.

توان بالای متخصصان و رشد قابل توجه تولیدات علمی ایران در سال 90 زمینه های لازم را برای توسعه مبانی علمی و عملی تجارت الکترونیکی به عنوان شاخه ای از فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کشورهای اسلامی با محوریت ایران بیش از پیش فراهم آورده است. در این راستا و با تکیه بر نتایج علمی و عملی به دست آمده از برگزاری پنج کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه، برنامه ریزی های لازم برای برگزاری ششمین دوره کنفرانس ECDC در شهر شیراز از سوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است.

براین اساس و با توجه به جایگاه مهم بانک و بیمه در چرخه تجارت الکترونیک، دوره ششم کنفرانس با نظر کمیته علمی و همچنین شورای سیاستگذاری کنفرانس با رویکرد بانکداری و بیمه اسلامی بنا گذاشته شده است.

حضور فعال بانکها و بیمه های کشور در این کنفرانس با دیدگاه ارزیابی ابعاد بانکداری و بیمه اسلامی در جهت توسعه مبانی تجارت الکترونیکی در ایران در حالی است که برآیند مفاهیم به دست آمده علمی و عملیاتی از کنفرانس نقشه راهی برای توسعه تجارت الکترونیکی بر پایه مفاهیم اسلامی در کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی با محوریت ایران خواهد بود.

این دوره از کنفرانس در فرآیندی فرابخشی با حضور متولیان امر توسعه تجارت الکترونیک در کشور به همت دانشگاه اصفهان و با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و حضور علمی چهره های مطرح علمی کشور همچون پرفسور جعفر مهراد چهره ماندگار کشور به عنوان رئیس کنفرانس ، دکتر علی صنایعی دبیر کنفرانس و حضور نمایندگان علمی از بیش از 33 کشور اسلامی، نماینده بانک توسعه اسلامی، نماینده کمیته راهبردی دائم علوم و فناوری سازمان همکاری های اسلامی (Comstech)، نمایندگان شبکه زنان دانشمند جهان اسلام، حضور علمی و حمایتی حدود 20 دانشگاه از ایران و از 4 قاره جهان، حضور استادانی از کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه و همچنین نماینده IEEE جهانی پرفسور علی حسامی، نماینده ITEEE ایران پروفسور سلطانیان زاده و استادانی از دانشگاههای مراکش، عربستان سعودی، اردن، مصر، تایلند، مالزی، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، ارائه سخنرانی های کلیدی استادانی همچون پرفسور توربان پدر علم تجارت الکترونیک جهان، پرفسور سن مورگان و برخی صاحبان ایده در حوزه تجارت الکترونیک در سطح بین المللی از جمله برنامه های این کنفرانس به شمار می رود.

همزمان با برگزاری این کنفرانس بین المللی 20 مقاله برتر از مقالات منتخب کنفرانس در مجلات بین المللی علوم و فناوری IJISM و NMRJ (علمی پژوهشی و نمایه شده ISC و Elsevier) همراه با کتاب مجموعه مقالات کنفرانس با نمایه IEEE به چاپ خواهد رسید.