کاهش سرقت از شبکه ملی برق/ نصب 1.2 میلیون کنتور هوشمند برق

محمد بهزاد در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز مراحل اجرایی نصب و راه اندازی حدود یک میلیون و 200 هزار کنتور هوشمند برق در سطح استان‌های مختلف کشور، گفت: در حال حاضر مناقصه اجرای این طرح انجام شده است و پیمانکار عملیات اجرای این پروژه را آغاز کرده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص آخرین وضعیت جمع آوری انشعابات غیر مجاز و برخورد با تخلفات برقی برخی از مشترکان، اظهار داشت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با وجود افزایش قیمت برق اما تعداد انشعابات غیر مجاز برق به میزان قابل توجه ای کاهش یافته است.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش اعزام تیم‌های نظارت و بازرسی از وضعیت شبکه برق در سطح استان‌های مختلف کشور، تصریح کرد: در حال حاضر بازرسی و نظارت هوشمند و فیزیکی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

وی همچنین از مدیریت کامل تخلفات برخی از مشترکان برق خبر داد و افزود: وزارت نیرو برخورد قانونی با هرگونه تخلف غیر قانونی را در دستور کار قرار داده است.

عبدالامیر یاقوتی معاون خدمات مشترکان و فروش شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ هم در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند برق در سطح تهران و برخی از شهرهای کشور، اعلام کرد: وصول مطالبات، شناسایی انشعابات غیر مجاز و توقف ارائه خدمات به اشتراک‌های غیر مجاز از دیگر مزیت‌های این طرح است.

علی ذبیحی قائم مقام وزیر نیرو هم اخیرا با اشاره به تشدید اجرای طرحهای مقابله با انشعابات غیر مجاز و سرق برق در سطح شبکه سراسری به مهر گفته است: به زودی با استفاده از تکنولوژی‌های جدید روش‌های نظارت و بازرسی از سطح شبکه توزیع برق تشدید می‌شود.

به گزارش مهر، وزارت نیرو با آغاز مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها و واقعی شدن تعرفه برق مشترکان، شتاب در نصب و راه اندازی سامانه‌های هشومند اندازه گیری برق به ویژه در سطح کلانشهرهای کشور را در دستور کار قرار داد.



مدیریت مصرف مشترکان، کاهش تلفات، قرائت از راه دور کنتور، تحلیل اطلاعات مصرف مشترکان، تحلیل کیفیت شبکه‌های توزیع، کنترل مصارف از راه دور، کاهش دستکاری‌های غیرمجاز و قطع و وصل برق مشترکان از راه دور از مهمترین ویژگی های این طرح است.



توسعه هوشمند شبکه، واگذاری انشعاب به صورت آنی، فروش اعتباری، ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از تولیدات پراکنده و راه اندازی بازار خرده فروشی برق از دیگر ویژگی‌های این تکنولوژی جدید صنعت برق کشور است.