اخبار مهر در حوزه شمالی ایلام نیز تایید شد/ رقابت داغ چهار نامزد در دور دوم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه انتخابیه ایلام، مهران، ملکشاهی، ایوان و شیروان چرداول صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فریدون همتی با کسب 41 هزار و 310 رای، احمد شوهانی با کسب 39 هزار و 343 رای، داریوش قنبری با کسب 31 هزار و 290 رای و علی‌اکبر متین با کسب 30 هزار و 792 رای به دور دوم انتخابات راه یافتند.

نورالله ارجمندی اظهار داشت: حوزه انتخابیه شمال ایلام در مجموع دو کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.

خبرگزاری مهر دیشب از رفتن انتخابات مجلس در حوزه شمال ایلام به دور دوم خبر داده بود که امروز به طور رسمی تایید شد.

فریدون همتی معاون سابق دیوان محاسبات و داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت با دو نامزد دیگر رقابتی داغ در دور دوم انتخابات برای تصاحب کرسی در بهارستان دارند.