آرامگاه دو کمال برای معرفی فرهنگ و هنر ایران به بهترین شکل مرمت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اشرف نیا روز شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های میراث فرهنگی و گردشگری استان در گفتگو با خبرنگاران افزود: کمال الدین مسعود خجندی عارف و شاعر نامدار قرن هشتم و کمال الدین بهزاد نقاش چیره دست و معروف ترین نگارگر قرن دهم هجری نمونه های خوبی برای معرفی هنر و عرفان این سرزمین هستند.

وی ضمن قدردانی از سازمان میراث فرهنگی برای تبدیل این مجموعه به یک مکان فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: ساخت مدرسه و موزه نگارگری در مجموعه دو کمال یکی از اقدامات خوب و قابل توجه سازمان میراث فرهنگی به شمار می رود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: لازم است اقدامات بازسازی و احداث بناهای جدید این مجموعه با توجه به تملک خانه های اطراف آن هر چه سریعتر انجام شود تا موزه نگارگری آماده بازدید هنردوستان قرار گیرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز در این بازدید، از اتمام تملک ساختمانهای داخل حریم این مجموعه خبر داد و گفت: اکنون ساخت رواقهای مجموعه و کلاسهای مدرسه نگارگری در دست اجرا است.

تراب محمدی خاطرنشان کرد: ساختمانهای ضلع غربی تکمیل شده و ساخت سالن آمفی تئاتر، ساختمانهای امور اداری، ورودی مجموعه و بخشی از سالنهای موزه ای در حال کار است.

وی پیشرفت فیزیکی این مجموعه را 50 درصد عنوان کرد و گفت: با فعالیتهای صورت گرفته و زیباسازیهای تحقق یافته ، نوروز امسال بازدید از این مجموعه رونق بیشتری نسبت به سالهای گذشته خواهد داشت و با تخصیص اعتبارات مورد نیاز و کافی، عملیات ساخت و ساز موزه و مدرسه نگارگری تا سال 92 به اتمام می رسد.