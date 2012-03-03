حشمت مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار ایران برابر قطر ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم ایران در این مسابقه نتیجه خوبی را کسب نکرد، گرچه نتیجه نهایی باعث حذف بحرین شد و همه از این موضوع خوشحال شدند اما تیم ایران با این نوع و روش بازی در مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی قطعا با مشکلات بسیار مواجه خواهد شد.

هدف کی‌روش از تعویض‌ها چه بود؟ نمی‌دانم!

وی با طرح این سئوال که "کی‌روش با تعویض‌های خود در دقایق پایانی چه چیزی را می‌خواست ثابت کند؟"، اظهار داشت: اگر او می‌خواست بازیکنان را امتحان کند، در آن دقایق پایانی این تصمیم جواب نمی‌داد و اگر می‌خواست نتیجه را حفظ کند، بازیکنانی که در زمین بودند با تسلط بیشتر این کار را می‌کردند. هدف چه بود، من نمی‌دانم!

دلیل نامشخص برای تعویض خلعتبری و حیدری

سرمربی پیشین تیم ملی کشورمان ادامه داد: تعویض‌های کی‌روش در دقایق پایانی بازی دوستانه با اردن و بازی برگشت مقابل بحرین جواب داد اما در این بازی مشخص نشد به چه علت خسرو حیدری و محمدرضا خلعتبری را تعویض کرد. آیا آنها خواسته‌های کادر فنی را در زمین انجام ندادند و یا اینکه سرمربی تیم ملی می‌خواست در این 15 دقیقه پایانی به بازیکنان دیگر فرصت دهد؟

ایران باید برابر تماشاگرانش قطر را می‌برد

وی با تاکید بر اینکه تعویض‌های کی‌روش خوب نبود زیرا بازیکنان درون زمین حداقل می‌توانستند برتری ایران را حفظ کنند، تصریح کرد: تیم ایران باید مقابل تماشاگرانش قطر را می‌برد اما در دقایق پایانی نتوانست نتیجه را حفظ کند که فکر می‌کنم دلیل آن نیز همین تعویض‌ها بود.

گل تساوی قطر زنگ خطری برای تیم ملی و کی‌روش بود

مهاجرانی همچنین تاکید کرد: نباید دل‌مان را به این موضوع خوش کنیم که تیم ایران با قدرت و به عنوان سرگروه راهی مرحله بعد شد، زیرا در مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی تیم‌های قوی‌تری حضور دارند و باید با رفع نقاط ضعف با قدرت بیشتری مقابل حریفان به میدان برویم. گل تساوی قطر در دقایق پایانی زنگ خطری برای تیم ملی و کی‌روش بود که خود را با انجام بازی‌های تدارکاتی برای آن مسابقات آماده‌تر کنند.

کی‌روش اختراع نمی‌کند

وی با تاکید بر اینکه نباید لیگ را فدای تیم و تیم ملی را فدای لیگ کرد، افزود: قطعا اهمیت بازی‌های تیم ملی بیشتر است و اعتراض برخی مربیان به برگزاری فشرده لیگ درست نیست، زیرا در بسیاری از کشورها این مسئله وجود دارد. کی‌روش هم چیزی را از خودش اختراع نمی‌کند، این برنامه‌ریزی بین المللی بوده و برای موفقیت تیم است. قطعا هدف سرمربی تیم ملی این است تا تیم ملی با آمادگی بیشتری در مسابقات بین المللی به میدان برود.

نیاز تیم ملی به انسجام، هماهنگی و آمادگی بیشتر

سرمربی پیشین تیم ملی در این خصوص اضافه کرد: قطعا بازیکنان تیم ایران با حضور در این لیگ فشرده از لحاظ روحی و جسمی آماده‌تر می‌شوند. ضمن اینکه کی‌روش در این مدت برنامه‌های خوبی داده و من آنها را تایید می‌کنم، برنامه‌هایی که به انسجام، هماهنگی و آمادگی بیشتر تیم ملی کمک می‌کند.

اشاره به هنر کی‌روش

وی همچنین اظهار داشت: سرمایه فعلی تیم ملی همین بازیکنان است، من مشکلی را در تیم ملی نمی‌‌بینم اما هنر کی‌روش این است که به خوبی از این بازیکنان استفاده کرده، فکرها را منسجم‌تر کند و با مهره چینی مناسب‌تر، بهترین استفاده را از این بازیکنان داشته باشد تا تیم ملی در مرحله بعد به موفقیت دست یابد.

ستاره را با یک اشتباه زیر سئوال نبرید

مهاجرانی تاکید کرد: نباید به خاطر یک بازی، عملکرد رحمتی را زیر سئوال برد زیرا بازیکن در دوران بازی‌اش گاهی دچار اشتباه می‌شود. او در دوره گذشته مقدماتی جام جهانی ستاره تیم ایران بود و نباید به خاطر یک اشتباه روحیه‌اش را تضعیف کرد. شک نکنید رحمتی دروازه‌بان اول تیم ملی است و قطعا در بازی‌های آینده این اشتباهات را جبران می‌کند.

دژاگه بازیکن سرنوشت‌ساز مسابقه مهم

وی در مورد عملکرد اشکان دژاگه هم اظهار داشت: اشکان دو گل زد، نتیجه بازی را دو بار تغییر داد و یک بازیکن سرنوشت ساز در این بازی مهم لقب گرفت. امیدوارم آمدن این بازیکن به تیم ملی در بازی‌های مهم آینده به این تیم کمک کند ولی در مجموع این هنر کی‌روش است که از بازیکنان به بهترین شکل استفاده کند.

امیدواری به صعود ایران به جام جهانی

مهاجرانی با بیان اینکه غیر از لبنان و شاید اردن که حرفی برای گفتن در مرحله بعد ندارند ولی نباید از آنها غافل شد، دیگر تیم‌ها قدرتمند و مدعی هستند، تصریح کرد: عمان در بین تیم‌های خطرناک قرار دارد و در کنار قطر شانسی برای صعود ندارند اما می‌تواند برای تیم‌های اصلی گروه خطرناک باشد. در این بین اما استرالیا یا ژاپن در کنار ازبکستان یا عراق حریفان اصلی تیم ایران در مرحله بعدی هستند اما امیدوارم تیم ملی ایران با هدایت ‌کی‌‍روش و حمایت فدراسیون فوتبال به جام جهانی صعود کند.