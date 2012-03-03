فهرست نهایی نمایندگان مجلس خراسان جنوبی اعلام شد

محمد ابراهیم افشاری در گفتگو با مهر، با اشاره به نتایج نهایی آراء در شهرستانهای مختلف استان، اظهارداشت: در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان حجت الاسلام"سید محمد باقر عبادی" بیشترین آرا را کسب کرد و به عنوان منتخب مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافت و با توجه به تعداد آراء "محمدرضا مجیدی" نفر دوم شد.

وی اضافه کرد: در حوزه بیرجند و درمیان، سید محمد باقر عبادی، علیرضا حسنی، رضا حسنی صفت، محمدرضا مجیدی، عبدالرضا طرزی و محمد علی تابعی در این انتخابات به رقابت پرداختند.

افشاری با بیان اینکه در حوزه انتخابیه قاینات، علی قربانی، جواد هروی، علی اسماعیلی، علیرضا فاطمی، محمد رضا جانی، محمدحسین نژادحسین و سید جواد جوادی با یکدیگر رقابت کردند، افزود: در این حوزه "جواد هروی" با کسب بیشترین نماینده مردم این شهرستان در مجلس شد و از حجت الاسلام"علی قربانی" در رده دوم پیشی گرفت.

وی همچنین " مراد هاشمزهی" با کسب بیشترین آرا را در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه به عنوان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: از لحاظ تعداد آرا "نظر افضلی" نفر دوم در این حوزه انتخابیه اعلام شده است.

به گفته وی در این حوزه مراد هاشمزهی، رحمت الله قاسمی، نظر افضلی، سید محمد صادق نیرومند، محمد رضا صابری، مصطفی نخعی، علی سعادتی، محمد رضا عرب پور و موسی وطن دوست با یکدیگر رقابت کردند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه، محمد فردوسی پور، محمد کریم عابدی، محمد علی عبدالله زاده، عباسعلی لطفی داود تقاضایی اول و حسین آهنین جگر با یکدیگر رقابت کردند، یادآور شد: در این حوزه "محمد علی عبدالله زاده " با کسب بیشترین آرا منتخب مردم در مجلس شد و حجت الاسلام "محمد فردوسی پور" در رده دوم به لحاظ تعداد آرا قرار گرفت.