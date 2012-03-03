به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون فوتبال در شرایطی روز 15 اسفندماه برگزار خواهد شد که حسین قریب، علی کفاشیان و عزیزالله محمدی سه گزینه ریاست این فدراسیون هستند. کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال در روزهای گذشته برنامه های خود برای اداره این فدراسیون را اعلام کرده‌اند.

در بین این سه گزینه محمدحسین قریب نه تنها آخرین نفری بود که برنامه هایش را در اختیار رسانه ها گذاشت بلکه تنها نامزدی است که تا روز پنجشنبه در سکوت رسانه‌ای قرار داشت. او ظهر پنجشنبه 11 اسفندماه برنامه‌اش برای اداره فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانه‌ها گذاشت و در بخش خبری شامگاه پنجشنبه شبکه سوم نیز نخستین اظهارنظر خود را انجام داد.

قریب که صحبت‌هایش را با ارائه توضیحات شناسنامه‌‍ای آغاز کرد در مورد سوابق ورزشی خود گفت: بنده سال‌های 1372 و 73 عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال بودم و سال 1382 تا 1385 نیز به عنوان مدیرعامل در باشگاه استقلال فعالیت کردم.

گزینه ریاست فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتید برای انتخابات فدراسیون ثبت نام کنید گفت: در دوره‌هایی که در باشگاه استقلال فعالیت کردم به ابعاد مختلف این رشته آگاهی نسبی پیدا کردم و با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تیم‌های ملی فوتبال در رده‌های مختلف سنی نتیجه نگرفته بودند تصمیم گرفتم برای ارتقای وضعیت موجود در انتخابات شرکت کنم.

وی با بیان اینکه این مشکلات به دلیل مسائل مدیریتی و فنی بود خاطرنشان کرد: به هر حال این تیم‌ها نتوانستند انتظارات را برآورد کنند. ضمن اینکه در باشگاه‌های ما نیز همچنان چالش‌های زیادی وجود دارد که نتوانسته‌اند در بحث بودجه به استقلال کامل برسند. امیدواریم بتوانیم وضعیت موجود فوتبال ملی و باشگاهی را به حد مطلوب برسانیم.

محمدحسین قریب در پاسخ به این پرسش که اولین کاری که در فدراسیون خواهید کرد چه خواهد بود گفت: باشگاه‌های ما هنوز در بحث بودجه با شاخصه‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا فاصله زیادی دارند که تلاش می‌کنیم این استانداردسازی را انجام دهیم. ضمن اینکه سعی می‌کنیم در بحث امکانات و سخت افزار هم تناسب را برقرار کنیم. اتفاقات روزمره از جمله صعود تیم ملی به جام جهانی و برگزاری مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا در تهران و بستر سازی برای ارتقای سطح کیفی مربیان و مدیران را هم در دستور کار قرار خواهیم داد.

قریب که در محافل ورزشی از او به عنوان گزینه مورد حمایت وزارت ورزش و جوانان برای حضور در انتخابات نام برده می‌شود در پاسخ به این پرسش که "آیا برای حضور در این انتخابات از شما حمایتی می‌شود؟"، گفت: نه، گمان نمی‌کنم اینطور باشد. امیدوارم در شرایط رقابتی سالم مجمع بتواند گزینه مورد نظرش را انتخاب کند.