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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی از خلق حماسه مردم تشکر کرد

هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی از خلق حماسه مردم تشکر کرد

اراک - خبرگزاری مهر: هیئت نظارت و بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان مرکزی با صدور اطلاعیه ای از حضور حماسی مردم در انتخابات و خلق حماسه ای دیگر در استان تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه تشکرهیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی از خلق حماسه مردم، آمده است: حضور حماسی  مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، امام زمان (عج)، را خرسند، روح امام راحل را شاد و رضایت مندی رهبر معظم انقلاب اسلامی را فراهم کرد.

در این اطلاعیه ضمن تقدیر و تشکر از نامزدهایی که با حضور خود بستر رقابت را در انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم کرده اند، آمده است :همان گونه که رهبر فرزانه انقلاب فردای انتخابات را عرصه رفاقت دانسته، امیدواریم به این فرموده معظم له گوش جان سپارند و فضای رقابت را به فضای رفاقت و همدلی تبدیل نمایند.
 
همچنین آمده است: نامزدهای انتخاباتی که توفیق خدمت در عرصه قانون گذاری را نیافته اند، در عرصه های دیگر منشاء خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.
کد مطلب 1550472

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