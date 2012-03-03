رشد 133 درصدی ارزش معاملات بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجم معاملات بورس کالای ایران نیز در 11 ماهه سال جاری با 18 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 18 میلیون و 774 هزار تن رسید. حجم معاملات بورس کالا در مدت مشابه سال گذشته 15 میلیون و 920 هزار تن بود.

درسالجاری رینگ محصولات فلزی و صنعتی شاهد مبادله 10 میلیون و 669 هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از 90 هزار میلیارد ریال بود که به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب 34 و 32 درصد نسبت به سال قبل رشد نشان می دهد.



با این حال رینگ محصولات کشاورزی در 11 ماه امسال شاهد کاهش 68 و 3 درصدی حجم و ارزش معاملات بود. در مدت یاد شده 513 هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش 3 هزار و 487 میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.



در رینگ فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی حجم معاملات در حالی با 20 درصد افزایش به 7 میلیون و 592 هزار تن رسید که ارزش معاملات این بخش 50 درصد افزایش را تجربه کرد و به رقم 58 هزار میلیارد ریال بالغ شد.